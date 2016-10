Uutinen

Etelä-Saimaa: Eläkeläiset kasaavat bändiä Lappeenrannan musiikkiopistossa Lappeenrannassa viritellään bänditoimintaa senioreille. Musiikkiopistossa alkaa torstaina yli 65-vuotiaille suunnattu bändikerho, joka lupaa jokaisen soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneen löytävän paikkansa yhtyeessä. Tiistaisessa infotilaisuudessa oli 18 erilaista musiikkitaustaa omaavaa eläkeläistä. Bändiä ohjaa muusikko ja opettaja Seppo Äikäs, joka sanoo yhtyeessä olevan käyttöä niin viulistille kuin basistille. Bändikerhon järjestävät Lappeenrannan musiikkiopisto ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Kerho toimii esimerkkitapauksena Kulttuuripolku senioreille -hankkeessa, jolla etsitään asiakasmaksuun perustuvaa mallia ottaa taide osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Hanke on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeesta Prosenttiperiaatteen laajentaminen sote-palveluihin. Rahaa Socom sai 45 000 euroa. — Tarkastelemme ja perkaamme hankkeessa vanhustenpalvelujen rakenteita. Esimerkiksi taiteilijan asema on epäselvä sote-kentällä, toimiiko hän palkkatyössä, ostopalveluna vai apurahalla, projektipäällikkö Päivimaria Seppänen Socomista sanoo. Vanhusten bänditoiminta alkaa Lappeenrannan musiikkiopistossa to 6.10. klo 10. Alaikäraja 65 vuotta. Oma soitin mukaan, jos sellainen löytyy. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/04/El%C3%A4kel%C3%A4iset%20kasaavat%20b%C3%A4ndi%C3%A4%20Lappeenrannan%20musiikkiopistossa/2016121332844/4