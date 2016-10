Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksotelta miljoona leikkausjonoihin — kaikki eivät ehdi leikkaukseen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) lyhentää leikkausjonoja ylimääräisellä miljoonalla eurolla. Tästä on syntynyt tavallaan positiivinen ongelma: kaikki eivät ehdi heille ehdotettuun leikkaukseen. — Joillekin potilaille nopeutettu aikataulu tuleekin osin yllätyksenä, eikä aikaa pystykään ottamaan vastaan. Tässä on tämänkin takia ollut vähän haastetta, kertoo Etelä-Karjalan keskussairaalan johtaja Tarja Nylund. Kiireettömään leikkaukseen pääsee Eksoten alueella hoitotakuun rajoissa eli korkeintaan puolessa vuodessa. Jonojen kartoituksen jälkeen lisärahaa päätettiin ohjata ortopediaan ja pehmytkirurgiaan sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien alueelle, selvittää Nylund. Määräraha on käytettävä tänä vuonna. Leikkauksia tehdään sekä oman lisätyönä sekä ostopalveluina. Eksoten nettisivuilta löytyvien hoidon saatavuus -tietojen mukaan pisimpään eli keskimäärin kuusi kuukautta on elokuun lopun tilanteessa joutunut odottamaan kaihi- ja muuhun silmäkirurgian toimenpiteeseen pääsyä, tyräleikkausta ja käsikirurgiaa. Viisi kuukautta joutui odottamaan muun muassa polven tekonivelleikkausta, sappileikkausta ja ortopediaa. Terveystalolla on ollut haastetta selättää pitkinä pysyneet kaihileikkausjonot. Syyskuun lopulla annetun tilannekatsauksen mukaan kaihileikkausta odotti yhteensä 639 asiakasta. Alle kolmessa kuukaudessa leikkaukseen pääsi 242 potilasta, yli kolmen ja alle kuuden kuuden kuukauden kuluessa 346 potilasta. Yli kuusi kuukautta joutui odottamaan 51 potilasta. Odotusajan mediaani eli keskimmäinen kaikista jonotusajoista oli syyskuun lopussa neljä kuukautta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/04/Eksotelta%20miljoona%20leikkausjonoihin%20%E2%80%94%20kaikki%20eiv%C3%A4t%20ehdi%20leikkaukseen%20/2016121332947/4