Etelä-Saimaa: Ariel Massengalelle ja Catzille hyviä uutisia, loukkaantuminen on osoittautumassa lieväksi Lappeenrannan Catzin pelintekijä Ariel Massengale vaikuttaa selviävän jalkavammastaan lähes säikähdyksellä. Massengale kävi maanantaina Helsingissä magneettikuvauksessa ja erikoislääkärin vastaanotolla. Hän satutti polvensa naisten korisliigakauden avausottelussa lauantaina Hyvinkään Pontevaa vastaan. — Toipuminen vie muutamasta päivästä ehkä viikkoon. Tieto oli kaikille meille helpotus. Hän ei todennäköisesti pelaa vielä keskiviikkona Äänekoskella, mutta ehkä jo lauantaina kotona Vimpeliä vastaan, Catzin päävalmentaja Mika Haakana kertoo. Massengale on taustaltaan yksi Catzin kaikkien aikojen kovatasoisimmista pelintekijöistä. Hän oli Tennesseen yliopiston huippujoukkueen aloittava pelintekijä siitä asti, kun saapui kouluun vuonna 2011. Massengalen neljällä pelikaudella Tennessee eteni kolmesti kahdeksan ja kerran 16 parhaan joukkoon Yhdysvaltojen yliopistosarjan NCAA:n korkeimmalla sarjatasolla. Tennessee on NCAA:n naisten koripalloilun jättiläinen. Se on voittanut kahdeksan mestaruutta ja yltänyt neljän parhaan joukkoon 18 kertaa 35 kauden aikana. Lisäksi Massengale on voittanut alle 16-, alle 17- ja alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruudet sekä kultaa universiadeissa vuonna 2013. Loukkaantumiset ovat kuitenkin rikkoneet Massengalen viime vuosia. Hän joutui jättämään kauden 2013—2014 kesken saatuaan ottelussa vakavan aivotärähdyksen. Yliopistosta Massengale valmistui keväällä 2015, ja huhtikuussa WNBA-ammattilaisliigan Atlanta Dream nappasi hänet varaustilaisuuden 29. pelaajana ja teki saman tien sopimuksen. Massengale joutui kuitenkin jättämään koko WNBA-kauden väliin uransa toisesta polvileikkauksesta kuntoutumisen vuoksi. Tämän vuoden maaliskuussa Atlanta teki Massengalen kanssa uuden sopimuksen, mutta vapautti hänet toukokuussa harjoitusotteluiden jälkeen. Kesäkuun lopussa Massengale teki sopimuksen Catziin. Catz on korisliigan hallitseva mestari. Lue koko uutinen:

