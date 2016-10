Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtuustojen koot pienenevät vain vähän — yksikään kunta ei lämpene 13 hengen valtuustolle Kuntalaki mahdollistaisi valtuuston koon pienentämisen monessa Etelä-Karjalan kunnassa. Ensi kevään kuntavaaleissa valtuuston koko kuitenkin säilyy ennallaan melkein joka kunnassa. Tällä tietoa vain Lappeenrannan ja Luumäen valtuustot supistuvat. Uudessa kuntalaissa alle 5 001 asukkaan kunnalle riittää 13-jäseninen kunnanvaltuusto. Yksikään kunta Etelä-Karjalassa ei ole mahdollisuuteen tarttumassa. Etelä-Karjalan kunnista vasta kolme on tehnyt lopulliset päätökset tulevasta valtuustosta. Viikko sitten Lappeenrannan valtuusto päätti tulevaksi kookseen 51 valtuutettua, mikä on yli 50 000 asukkaan kaupungeissa minimikoko. Luumäellä valtuusto päätti kesällä supistaa valtuustoa nykyisestä 27:stä 23 valtuutettuun. Lemillä valtuusto päätti, että valtuustossa istuu ensi kaudellakin 21 jäsentä. Savitaipaleella ja Taipalsaarella olisi mahdollista pienentää valtuustoja. Virallisesti asiaa ei ole kummassakaan käsitelty, mutta kunnanjohtajat kertovat päättäjien olevan nykymallin kannalla. Rautjärvellä valtuuston koko pysyy 21:ssä, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka (kesk.). Virallisia päätöksiä ei ole, mutta asiaa on linjattu työryhmässä. Yli 5 000 asukkaan Parikkalassa ja Ruokolahdella valtuuston lainmukainen minimikoko on jatkossa 27 eli sama kuin nykyinen. Kummassakaan kunnassa asiaa ei ole virallisesti käsitelty, mutta viranhaltijat ennakoivat koon pysyvän ennallaan. Imatralla valtuustossa on nyt 43 henkeä eikä uusi laki mahdollista sen pienentämistä. Myöskään kasvattamiseen ei ole aikeita. Lue koko uutinen:

