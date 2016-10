Uutinen

Etelä-Saimaa: Tupakan matkustajatuonti on vähentynyt selvästi Tupakkatuotteiden matkustajatuonti on vähentynyt. Savukkeiden matkustajatuonti on vähentynyt 12 kuukauden seurantajakson aikana 14 prosenttia ja nuuskan matkustajatuonti 22 prosenttia verrattuna edelliseen 12 kuukauden tarkastelujaksoon. Tupakkatuotteiden matkustajatuontia seurataan kyselytutkimuksen avulla. Kyselyssä haastatellaan viikoittain 500 ihmistä puhelimitse. Vuoden pituisen tarkastelujakson tulokset perustuvat siten 26 000 ihmisen puhelinhaastatteluun. Valviran maanantaina julkaiseman kyselyn aineisto on kerätty syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana. Ylitarkastaja Reetta Honkasen mukaan elokuussa annetut, tupakan maahantuontia koskevat uudet rajoitukset eivät vielä näy tässä aineistossa. Usean vuoden tilastojen perusteella tupakan tuonti on laskenut vähitellen ainakin vuodesta 2008 lähtien. Honkanen arvelee, että matkustajatuonnin väheneminen johtuu sitä, että suomalaiset tupakoivat nyt vähemmän kuin kahdeksan vuotta sitten. — Kehityksen syitä ei ole hirveän paljon käyty läpi. Tutkimusta ei ole, mutta voimme olettaa, että tupakoinnin väheneminen Suomessa vähentää myös tupakan matkustajatuontia, Honkanen arvelee. Tupakkateollisuusliiton asiamies Paavo Heiskanen arvelee, että tupakoinnin väheneminen näkyy pitkän aikavälin tilastoissa. — Siitä ne kertovat. Tupakointi on maassa pikkuhiljaa vähentynyt ja savukkeiden asemasta ihmiset ovat siirtyneet muun muassa nuuskaan, Heiskanen sanoo. Myös matkustajatuontitilastot tukevat tätä Heiskasen oletusta. Vaikka nuuskan matkustajatuonti on uusimmassa 12 kuukauden tilastossa laskenut, pitkän aikasarjan tilastoissa nuuskan matkustajatuonti on ollut aikaisemmin kasvu-uralla. Nuuskan matkustajatuontia kysyttiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa vuonna 2009. Tuosta vuodesta nuuskan matkustajatuonti on kasvanut reilussa seitsemässä vuodessa 29 prosenttia. Sekä savukkeiden että nuuskan matkustajatuonnissa on varsin suurta vaihtelua. Heiskasen mukaan tuontipiikin on voinut laukaista esimerkiksi hallituksen päätös nostaa tupakkaveroa. Ajallista yhteyttä veropäätösten ja tuontipiikkien välillä on kuitenkin vaikea hahmottaa. Lue koko uutinen:

