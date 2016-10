Uutinen

Etelä-Saimaa: Syksy toi kiireen löytöeläinkotiin — Terhi Tuuva etsii koteja kulkukissoille Terhi Tuuva on huolissaan Tuurista. Pieni kissanpentu löytyi metsästä hylättynä, nälkäisenä ja yksinäisenä. Nyt se on turvassa löytöeläinkoti Tassutarhassa Lemillä, mutta ressukasta on veto poissa. Löytöeläinkotia pyörittävä Tuuva haluaisi uskoa, etteivät ihmiset ota kesäkissoja, mutta totuus taitaa olla toinen. Löytöeläinkoti Tassutarhassa elelee tällä hetkellä 26 kissaa, joista 10 on pentuja ja loput aikuisia. Niitä on odottavissa lisää, sillä syksyllä hylättyjä kissoja löytyy tämän tästä. Kulkurit hakeutuvat suojaan ihmisten varastoihin ja terasseille säiden viilennyttyä. Tuuvan tavoitteena on, että jokainen löytöeläin saa uuden kodin. Hän on hivenen huolissaan, sillä kissanottajia on ollut liikkeellä viime aikoina harvakseltaan. — Aloitin Facebook-kampanjan, jossa esittelen päivittäin yhden kissoista. Toivottavasti se lisää mielenkiintoa. Yhtään koiraa ei ole tällä hetkellä löytöeläinkodissa, ja niitä päätyy sinne muutenkin paljon harvemmin kuin kissoja. — Koirien suhteen muistuttelen, että niillekin tulee dementia. Kun vanha koira lähtee omille teilleen, se ei välttämättä osaa enää takaisin kotiin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/03/Syksy%20toi%20kiireen%20l%C3%B6yt%C3%B6el%C3%A4inkotiin%20%E2%80%94%20Terhi%20Tuuva%20etsii%20koteja%20kulkukissoille/2016121329119/4