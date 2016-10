Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen koulukiinteistö Päivi Eitomaalle jo ennen kauppaa Savitaipaleen kunnanhallitus luovuttaa hallintasopimuksella entisen Kirkonkylän koulun Päivi Eitomaalle/Kantrihostellille. Hallintasopimus on voimassa siihen saakka, kun kunnanvaltuusto tekee asiasta päätöksen ja päätös saa lainvoiman. Valtuusto kokoontuu marraskuun 11. päivänä. Jos kauppa ei toteudu, hallintasopimus purkautuu.Kunta ja ostaja tekevät erillisen takaisinvuokraussopimuksen koulun liikuntatiloista.Eitomaa on jo maksanut koulukiinteistöstä tarjoamansa 25 000 euron hinnan Huutokaupat.comin ehtojen mukaisesti. Kunta myi kiinteistöä verkkohuutokaupassa ja valtakunnallisesti ilmoitellen ja sai lukuisia muitakin tarjouksia, mutta huudot olivat alhaisempia.Kun kunnanhallitus viime syksynä päätti laittaa koulun myyntiin, se kaavaili saavansa vähintään 150 000 euron myyntihinnan 16 500 neliön määräalasta ja yli 3 700 kerrosneliön koulurakennuksesta. Päivi Eitomaa on vuokralaisena pyörittänyt koululla hostellia. Lue koko uutinen:

