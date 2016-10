Uutinen

Etelä-Saimaa: Posti myy Lappeenrannan jakelukeskuksen Postin tytäryhtiö Posti Kiinteistöt myy Lappeenrannan ja Seinäjoen jakelukeskukset yksityisille sijoittajille. Kiinteistöjen myynti on osa Postin suunnitelmaa vapauttaa pääomaa muun muassa kasvuun ja uudistumiseen. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa. Posti jatkaa toimintaa kummassakin kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Molemmat kiinteistöt siirtyvät uusille omistajille tästä päivästä alkaen. Posti Kiinteistöt on Posti Groupin omistama kiinteistöyhtiö, jonka päätehtävänä on tarjota toimitilapalveluita Postin konserniyhtiöille. Posti Kiinteistöjen vastuulla on noin 630 kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä yli 900 000 neliömetriä. Lue koko uutinen:

