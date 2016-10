Uutinen

Etelä-Saimaa: Jaakkima odottaa lisää turvapaikkapäätöksiä — hakijoiden asuttamiseen Ruokolahden kampuksella Migrin sopimus antaa tarvittaessa jatkoaikaa Seurakuntaopiston Jaakkiman kampus Ruokolahdella toimii alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoituspaikkana periaatteessa vain lokakuun loppuun saakka. Tarvittaessa turvapaikanhakijoiden asuttamista voidaan talossa kuitenkin jatkaa Maahanmuuttovirasto Migrin kanssa aiemmin tehdyn sopimuksen perusteella tämän vuoden loppuun saakka. Sopimuskautta voidaan venyttää riippuen siitä, millä tahdilla turvapaikoista saadaan tehtyä päätöksiä, Seurakuntaopiston aluejohtaja Helena Markkanen kertoo. Viime vuonna Jaakkimaan tuli 23 turvapaikanhakijaa. Viisi heistä on saanut kielteisen päätöksen. Heidät on siirretty Imatran vastaanottokeskukseen. Viisi hakijaa on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen. Hakemuksensa ratkaisemista Ruokolahdella odottaa edelleen toistakymmentä hakijaa, joista osa on alaikäisiä. Kun kaikkien hakemukset on saatu käsiteltyä, aletaan turvapaikan saaneille tarvita kuntasijoituspaikkoja. Ruokolahden kunnan linjaus on ollut, että alaikäisille pakolaisille voidaan tarjota kuntapaikkoja. Käytännön edellytys tälle kuitenkin on, että turvapaikan saaneet voivat jatkaa tuettua asumistaan Jaakkiman kampuksella. Tarvittavia asuntoja kunnan itsensä on vaikea tarjota. Lue koko uutinen:

