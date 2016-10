Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran päiväkodeissa pistetään osaaminen kiertoon Museot, kirjasto, liikuntapuoli, Imitsi ja Metku koostivat Imatralla lapsille kulttuuri- ja liikuntapolkupaketteja. Näitä paketteja käytetään nyt kaupungin päiväkodeissa. Neljä 4—5 vuotiasta Mikonpuiston päiväkodin Minttu-ryhmäläistä istuu huoneessa ja maalaa vesiväreillä. Taustalla soi reggae. Inspiraation lähteenä on huoneeseen ripustettu ja isolle valkokankaalle suurennettu Viidakkopolku -teos. Hieno grafiikantyö on lainassa Imatran taidemuseolta. Se esittää hevosta ja kuuta ja paria muutakin eläintä. Grafiikantyö on osa yhtä varhaiskasvatuksen ja kaupungin muiden organisaatioiden yhdessä koostamaa materiaalipakettia, jota päiväkodit ja esiopetusryhmät voivat lainata, varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolkua. Eri toimijat ovat koonneet lapsia varten omanlaisiaan paketteja: liikuntapuoli liikuntavälineitä, kirjasto kirjoja ja nukketeatteritarvikkeita, kaupunginmuseo paikallishistoriaan liittyviä tarinoita ja niin edelleen. Periaatteessa paketit pitävät sisällään ihan samanlaisia asioita, joita päiväkodeissa tehdään muutenkin. Erilaista on se, että materiaaleja ovat laatineet muutkin kuin päiväkotien oma henkilökunta. Mukana on ehdotuksia siitä, miten erilaisia materiaaleja voisi käsitellä. Esimerkiksi taulusta voi tehdä myös tarinan tai teatteriesityksen, tai miettiä sen värejä ja sisältöjä, tai tutkailla sen herättämiä ajatuksia. — Yleensä päiväkodeissa rakennetaan materiaali itse. Tässä on hienoa se, että saamme hyödyntää muidenkin osaamista, sanoo Airi Kojo, Mikonpuiston päiväkodin johtaja. Eri pakettien laina-ajat vaihtelevat. Esimerkiksi kirjaston paketti voi olla lainassa neljä viikkoa, liikuntapalvelujen kokoama välinepaketti viikon, ja niin edelleen. Lisää aiheesta lisää keskiviikon lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/03/Imatran%20p%C3%A4iv%C3%A4kodeissa%20pistet%C3%A4%C3%A4n%20osaaminen%20kiertoon/2016121333006/4