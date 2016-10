Uutinen

Etelä-Saimaa: Hotelli Karjalan Lomahovi kaupan Parikkalassa Pari viikkoa Parikkalassa myynnissä olleesta Hotelli Karjalan Lomahovista on tullut tähän mennessä kaksi kyselyä.Isoa kiinteistökokonaisuutta välittää Kiinteistönvälitysliike Asuntotuomarit Oy, jolla on toimeksiantosopimus voimassa toistaiseksi.Myyntikohde sijaitsee Valtatie 6:n varressa nelisen kilometriä Parikkalan keskustasta etelään. Se siirtyi Lomayhtymältä vuonna 2002 ensin suomalaisen yrittäjän omistukseen, ja sen jälkeen venäläisen Argusjärven Hovi Oy:n nimiin.Venäläisomistuksessa paikkoja on laitettu kuntoon ja uutta rakennettu, muun muassa neljä luksushuvilaa, joita voi edelleenkin vuokrata.Ravintola- ja hotellitoiminta on ollut seisokissa parin vuoden ajan.Kiinteistöä markkinoidaan monien mahdollisuuksien kokonaisuutena ja siitä pyydetään 1 980 000 euroa. Lue koko uutinen:

