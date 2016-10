Uutinen

Etelä-Saimaa: HS: Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen epäillään kiusanneen alaistaan Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen epäillään häirinneen alaistaan, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan tieto käy ilmi valtiovarainministeriölle toimitetusta salassa pidettävästä asiakirjasta. Helsingin Sanomat kertoo, että Tullin työhyvinvoinnista vastaava sosiaalipsykologi on tehnyt Hartikaisesta työturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen. Lehti kertoo, että alainen kokee kiusaamisen jatkuneen pitkään. Alaisen mukaan hänen työntekoaan on vaikeutettu toistuvasti, virkatehtäviä estetty, työntekoa arvosteltu julkisesti ja suorasta yhteydenpidosta on kieltäydytty. Antti Hartikainen ei sunnuntaina ollut vastannut Helsingin Sanomien soittopyyntöihin. Lehti kertoo, että Hartikainen on aiemmin saanut vakavan huomautuksen valtiovarainministeriöltä, koska hän oli arvostellut alaistaan julkisesti epäasiallisella tavalla. Lisäksi hänen on katsottu toimineen vastoin hallintolakia, kun hän ei poistunut kokouksesta, jossa Hartikaisen puolison määräaikaista virkasuhdetta käsiteltiin. Lue koko uutinen:

