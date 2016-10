Uutinen

Etelä-Saimaa: Härkäpapu kasvaa Etelä-Karjalassa, mutta nyhtökaura ei Nyhtökaura ei kasva tavallisella kaurapellolla. Nyhtökauraan tarvitaan erikoistuotetta, puhdasta kauraa, kertoo maaseudun asiantuntijaorganisaation Pro Agrian kasvinviljelyasiantuntija Eino Heinola. Koska nyhtökauran raaka-aineet eivät saa sisältää keliaakikoille sopimatonta gluteenia, kaura pitää viljellä tavanomaisesta kaurasta poikkeavilla menetelmillä. Pellolta pitää esimerkiksi kitkeä ohran ja muiden ei-toivottujen viljojen tähkät pois, ja koneet ja laitteet pitää puhdistaa ennen puhtaan kauran käsittelyä. Heinola ei tiedä Etelä-Karjalasta yhtään tällä hetkellä puhdasta kauraa viljelevää tilaa. Kauran lisäksi nyhtökaurassa on muun muassa härkäpapua, ja kaupan hyllyillä on muitakin uusia härkäpapuvalmisteita. Härkäpavun viljely Etelä-Karjalan pelloilla on yleistynyt merkittävästi. — Härkäpavun viljely on lisääntynyt huomattavan paljon parin viime vuoden aikana. Tänä kesänä sitä oli erityisen paljon, Heinola sanoo. Suosiota on Heinolan mukana kasvattanut etenkin viljan hinnan lasku. Härkäpavun hintakehitys on ollut suotuisampi. Pääosa härkäpavusta menee trendielintarvikkeiden sijaan eläinten rehuksi. Lue koko uutinen:

