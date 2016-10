Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Jos hää ei soita ni en miekää” — yksin jääneen on syytä katsoa myös peiliin Sunnuntaina alkoi vanhustenviikko. Ikäinstituutti järjesti loppuviikolla Lappeenrannassa Elämäntaidot esiin -tilaisuuden, joka keräsi tuvan täydeltä väkeä Palvelukeskussäätiön juhlasaliin. Ikäinstituutin psykologi Sirkkaliisa Heimonen haastatteli vanhenemisesta ja elämäntaidoista taiteilija Ritva Oksasta. Vanhuus on helpotus. Mikään ei ole niin vakavaa kuin nuorena kuvitteli, sanaili Oksanen. — Ei tarvitse hötkyillä. Ikääntyminen tuo taitoa nauttia elämästä. Oppii sietämään asioita ja erilaisia ihmisiä, rentoutumaan. Elämäntaidon eväät -hankkeessa Ikäinstituutti pyysi vanhuksia nimeämään elämäntaitoja. Niitä löytyi kaikkiaan 800. — Ikäihmisillä on kokemusta, taitoa ja viisautta. Eläkeiän voi nähdä elämän satokautena, jolloin voi käyttää kaikkea elämän aikana kertynyttä hyvää, Sirkkaliisa Heimonen kuvasi. Viisaudet allekirjoittaa yleisössä istunut Hilkka Nikku, 85. Hän on tehnyt pitkän uran sairaanhoitajana ja kätilönä lähetystyössä Afrikassa. Tansanialaisessa kylässä potilaita hoitaessa tarjolla ei aina ollut välineitä, joihin Suomessa oli totuttu. — Silloin oli vain keksittävä jotakin, Nikku sanoo. Sama asenne Nikulla on elämään vieläkin: kiperässä tilanteessa on vain keksittävä jotakin. Kaikki hoituu. Asiat hoituvat -asenne on yksi tärkeä elämäntaito. Sen avulla voi pärjätä esimerkiksi sairauksien kanssa, joita melkein aina vanhuuteen kuuluu. Elämäntaidon eväät -taitolistaan kertyi lisäksi sellaisia taitoja kuin sitkeys, sietokyky ja taito nauttia elämästä. Elämäntaitoja voi aina parantaa. Hilkka Nikustakin vanhenemisen ikävimpiä puoli on se, kun omanikäiset häviävät viereltä. Siitä, kuinka yksin jää, on silti osittain vastuussa myös itse. Ei voi vain valittaa, jos kukaan ei käy. — Aina joskus kuulee valitusta, että jos hää ei soita ni en miekää. Itse on vastuussa myös siitä, lähteekö liikkeelle, jos suinkin pystyy. — Ei pidä olla niin rouva, ettei voi käyttää vaikka keppiä. Ei ole noloa käyttää keppiä tai rollaattoria, jos sellaista tarvitsee. Aiheesta lisää päivän lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

