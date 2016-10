Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanha pumppaamo ja tenniskenttä heräävät eloon Vanha pumppuhuone on saanut seistä tyhjillään Rakuunamäen rannassa Lappeenrannassa vuosikymmenet. Samanlaista rappioromantiikkaa henkii sen vieressä sammaloituva tenniskenttä. Vastikään perustettu yhdistys Lappeenrannan Pumppuhuone ry aikoo pistää kuntoon niin vanhan suojelurakennuksen kuin tenniskentän alueenkin. Yhdistyksen perustajia ovat Leirin ja Pallon kaupunginosayhdistys, Saimaan latu sekä rakennusmestari Sakari Karjalainen. Yhdistys vuokraa pumppuhuoneen ja asfalttipohjaisen tenniskentän Lappeenrannan kaupungilta. — Kunnostustyöt alkavat heti, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, vakuuttaa Saimaan ladun puheenjohtaja Sulo Tuuliainen. Uuden yhdistyksen talkooväki aloittaa remontin, mutta projektiin on houkuteltu mukaan Saimaan ammattiopisto Sampon rakennuspuolta. — Kun pumppaamon tyhjentää kaikesta romusta, se alkaa näyttää jo paljon paremmalta, arvelee puheenjohtaja Juhani Sirkiä Leirin ja Pallon kaupunginosayhdistyksestä. Rakennuksessa riittää remontoitavaa. Kaikki ovet, ikkunat ja pinnat on uusittava ja kattoa on korjattava. Graffiteja seinäänsä saanut ulkokuori pitää käsitellä puhtaaksi. Yhdistyksen ajatuksena on tuoda pumppuhuoneelle toimintaa, joka palvelee etenkin lapsia ja nuoria. Tila voisi toimia muun muassa Saimaan ladun hiihtokoulun ja metsämörritoiminnan tukikohtana. — Ympäristö tarjoaa hyvät edellytykset myös suunnistuskoululle, Sirkiä sanoo. Tenniskentän käyttötarkoitus tulee todennäköisesti muuttumaan. — Siihen on tarkoitus tehdä liikuntatila lapsille ja nuorille, vaikkapa skeittiramppi. Toivomme heiltä itseltään ehdotuksia, Juhani Sirkiä vinkkaa. Lue koko uutinen:

