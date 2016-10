Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassakin on pelikoneita, joissa ei ole 18 vuoden ikärajaa Rahapelaamisella on nykyään 18 vuoden ikäraja. Arpajaislaki pitää kuitenkin sisällään mielenkiintoisen "poikkeuspykälän", joka mahdollistaa alaikäistenkin pelaamisen — tietynlaisilla koneilla. Ikärajasäännös ei koske niin sanottuja vanhoja tavaravoittoautomaatteja. Vanhaksi automaatiksi katsotaan kone, joka on hankittu ennen kesäkuun 1. päivää vuonna 1970. Tällaisia automaatteja on myös Lappeenrannassa ja Imatralla. Koneeseen laitetaan rahaa sisään, mutta voitot maksetaan poletteina. Voittopoletteja voi sitten käyttää maksuvälineenä kyseisessä kioskissa, kaupassa, kahvilassa tai vastaavassa paikassa, missä kyseinen automaatti sattuu olemaan.

