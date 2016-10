Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuntoutus auttoi pois pyörätuolista — Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden kuntoutus toimii Etelä-Karjalassa Lappeenrantalainen Jouni Korpela sai aivoinfarktin lokakuussa vuonna 2014. Sairaus vei leipomoyrittäjän toimintakyvyn, ja hän joutui pyörätuoliin. Aluksi liikkuminen kangersi, ja Korpelalla oli hahmotusongelmia. Toipuminen alkoi akuuttivaiheen jälkeen Armilan kuntoutusosastolla. Pikkuhiljaa Korpela on päässyt eroon pyörätuolista ja pystyy liikkumaan kepin varassa. Nyt 54-vuotias jumppaa kotona ja kuntouttaa itseään. Kehityksestä huolimatta sairaus rasittaa. Korpela kaipaa sellaisia asioita, joista ei aiemmin välittänyt. Esimerkiksi lumityöt maistuisivat. — Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta tottakai haluaisin takaisin töihin. Korpela on yksi potilaista, joka on hyötynyt Etelä-Karjalan hyvästä kuntoutuksesta. Etelä-Karjalassa noin 30 prosenttia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneista pääsee moniammatilliseen kuntoutukseen. Asia selviää Aivoliiton tekemästä raportista. Keskimäärin Suomessa saa kuntoutusta noin 15 prosenttia sairastuneista. Suositusten mukaan kuntoutusta tarvitsisi 40—50 prosenttia potilaista. Etelä-Karjalassa kuntoutuksen kehittämisen on mahdollistanut Eksote, jonka yhdeksi tavoitteeksi tuli kuntoutuksen vahvistaminen. Neurologian ylilääkäri Minna Linna Etelä-Karjalan keskussairaalasta sanoo, että käytännössä ammattilaiset arvioivat jokaisen aivoverenkiertohäiriön saaneen potilaan akuuttiosastolla ja pohtivat, mitkä ovat tämän tarpeet. — Kuntoutukseen pääsevät kaikki, jotka hyötyvät siitä. Lue lisää aiheesta sunnuntain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

