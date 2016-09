Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhemmat puurtavat koulupäivän lastensa puolesta Kimpisessä Soile Peltonen kävelee reppu selässä Kimpisen koulun pihassa. Hän on tullut tekemään koulupäivän 9.-luokkalaisen poikansa Markuksen puolesta. — Kaksi tuntia matematiikkaa ja ruokailu takana. Vielä on biologian tunti edessä, Peltonen kertoo. Luokkakavereikseen Peltonen on saanut tänään muun muassa Saku Ripatin ja Eeva Timperin, jotka ovat niin ikään 9A-luokan vahvuudessa lastensa sijasta. — Matematiikka tuntui kyllä aluksia aika vaikealta, Peltonen tunnustaa. Kimpisen koulu tekee tänään lauantaina koulupäivän, jolla se korvaa syysloman jälkeisen maanantain. Perheet saivat päättää, tuleeko kouluun oppilas itse vai toinen hänen vanhemmistaan. — Yllättävän paljon on tullut vanhempia. Käsityönopettaja kertoi, että hänen ryhmässään on tänään pelkästään vanhempia. Siellä he nyt huovuttavat, kertoo apulaisrehtori Leena Kohvakka-Turja. Peltonen, Ripatti ja Timperi kiittelevät koulua hyvästä ideasta. Heistä on ollut mielenkiintoista nähdä, millaista koulunkäynti on nykyään. — Hyvään suuntaan on koulu muuttunut. Meidän aikana piti vain istua 40 minuuttia pulpetissa, nyt pääsimme tekemään matematiikan tehtäviä ulos, vertaa Ripatti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/01/Vanhemmat%20puurtavat%20koulup%C3%A4iv%C3%A4n%20lastensa%20puolesta%20Kimpisess%C3%A4/2016121326764/4