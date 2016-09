Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruostesieni verotti paikoin syysruskaa Kesän sateisuus näkyy syksyn ruskassa. Koivut kärsivät paikoin ruostesienestä niin, että niiden lehdet ruskistuivat ja putosivat ennen aikojaan. Myös harmaaleppä, joka yleensä pysyy vihreänä, on paikoin pudottanut lehtensä ruostesienen takia. Ruostesienien suuren määrän vahvistaa Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen. Kesän siitepölyseurannassa ilmanäytteet ovat olleet täynnä niiden itiöitä. Saarisen mukaan kesän sateisuus on tosin osittain harhaa. Esimerkiksi Korvenkylän päiväperhosseurantaan riitti enemmän aurinkoa kuin 15 vuoteen. Sienet voivat kuitenkin hyvin, sillä kesäsäät olivat hyvin vaihtelevat ja vettä ropsautteli usein. Luumäen suunnalla myös kuuset ovat paikoin ruskistuneet, ja syynä on ovat nimenomaan ruostesienet. Keskimäärin ruska hehkuu kuitenkin komeana. Varsinkin Saimaan rannoilla ja saarissa myös koivut ovat pitäneet lehtensä hyvin. Ruskan laukaisevat eri puissa todennäköisesti eri tekijät. Osalla puista se on valon väheneminen, osalla lämpö. Koivusta tiedetään, että sen ruskaantumisen laukaisee valon väheneminen. Vaahteran ruska näyttää taas riippuvan enemmän lämpötiloista, kertoo kasvitieteilijä Seppo Vuokko. Ruskan syyt ja tarkoitus ovat tutkijolle edelleen kiistan aihe. Vuokon mukaan todennäköisintä on, että ruska on suojakeino: kun lehti purkaa rakenteitaan ja siirtää arvokkaita aineita silmuihin ja runkoon, antosyaanien ja flavonoidien lisäeritys pitää kurissa mikrobit, jotta ne eivät häiritse talveen valmistautumista. Lue koko uutinen:

