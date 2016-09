Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt tulee suuryksiköitä — Nuijamaantien marketit tuplaavat myymälätilansa rajakaupan alavireestä huolimatta Lappeenrannan Nuijamaantien varren Rajamarket ja Laplandia market laajenevat vähittäiskaupan suuryksiköiksi jo ensi vuonna. Myös Disa’s Fish aikoo hakea kaavamuutosta. Myymälät tarttuvat pitkään odottamaansa mahdollisuuteen kasvattaa myymälätilaa nykyisten seinien sisällä. Disa’s Fishin tarvoitteena on rakentaa myös uutta tilaa. Kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa kahden myymälän tontille. Asemakaavalla tonteille muodostuu vähittäiskaupan suuryksiköt. Kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori selvittää, että nopeimmalla aikataululla kaavamuutokset tulevat valtuuston käsittelyyn tammikuussa. Rajamarket ja Laplandia market laajentavat myymälöitä isoihin varastotiloihin. — Väliseinä puretaan ja tehdään jotain pintaremonttia, selvittää Atma Traden toimitusjohtaja Mohamad Darwich Laplandia marketin suunnitelmia. Nykyinen noin 2 000 neliön myymälä on Darwichin mukaan ahdas. Varastotilan avulla myymälä voi kasvaa 5 500 neliöön. Darwich kertoo kaupan piristyneen alkuvuodesta. — Valoisampaa on näkyvissä monen takapakin jälkeen. Odotamme, että saamme lisää liikevaihtoa. Rajamarketin ketjupäällikkö Marko Ek sanoo, että laajennus tehdään tulevaisuutta varten. — Toivomme ja uskomme, että kauppa kasvaa. Toivottavasti laajennus tuo työtä ja verotuloja. Disa’s Fishin toimitusjohtaja Martti Tepponen toteaa, että on oltava valmiina, jos ja kun kauppa alkaa käydä nykyistä vilkkaammin. — Ja Ikeakin osti tontin tuosta läheltä. Ei kai se olisi ostanut, jos ei olisi toivoa. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

