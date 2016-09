Uutinen

Etelä-Saimaa: Näyttääkö hyvältä — uuden ravintolan julkisivu räväköittää Ainonkatua Moni on hieraissut silmiään Lappeenrannan Ainonkatu 35:n työmaakyltin havainnekuvan edessä. Kaupunginlahden paraatimaisemassa olevan rakennuksen julkisivu muuttuu yllättävän paljon. Lopputulos on kuitenkin venäläisomistajien alkuperäistä suunnitelmaa huomattavasti hillitympi. Paikalle tuleva 140-paikkainen ravintola saa näyttävän julkisivun. — Siihen tehdään totaalinen, aika räväkkä muutos, kuvailee rakennustarkastaja Päivi Salminen. Salmisen mukaan runkona sisällä on vanha vuonna 1941 valmistunut ja vuonna 1989 laajennettu rakennus. Salminen myönsi heinäkuussa rakennusluvan laajennukseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. — Näin pienet projektit menevät virkamiespäätöksellä eivätkä vaadi lautakuntakäsittelyä. Tämä on aivan eri asia kuin jos kyseessä olisivat esimerkiksi Ainonkadun terassitalot. Läpihuutojuttu lupa ei suinkaan ollut, vaikka muutokset ovatkin asemakaavan mukaisia eikä rakennusta ole suojeltu. Rakennuksen soveltuvuus ympäristöön arvioitiin kaupunkikuvatyöryhmässä. — Se olikin pitkä prosessi. Ensimmäinen versio oli tätä toteutettavaa vielä lennokkaampi. Suunnitelmaa jalostettiin useampaan kertaan, kertoo Salminen. Salmisen mukaan rakennus laajenee noin 150 neliötä nykyisestä ja kasvaa korkeutta noin metrillä. Etelä-Karjalan museon rakennustutkija Laura Hesso toteaa rakennuksen olevan rakennushistoriallisesti kiinnostava ja paikan kaupunkikuvallisesti merkittävä. — Museon kannalta vuoden 1989 laajennuksessa valmistunut rakennus oli tasapainoinen ja onnistunut. Tämä uusi muutos vie rakennusta erityyppiseen suuntaan, muotoilee Hesso. Hesso toteaa, että jokaisen Kaupunginlahdelle avautuvan rakennuksen muutoksissa on käytettävä tarkkaa harkintaa. — Paikka on kaupunkikuvallisesti hirveän tärkeää aluetta. Kaupunkikuvatyöryhmä piti hyvänä sitä, että rakennus saadaan ravintolakäyttöön. Rakennus ehti jo olla tyhjillään, ja nyt Kaupunginlahdelle tulisi toivottua elämää. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

