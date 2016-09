Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa on monta kahden alakoulun kuntaa, lakkautuksilta välttyneisiin kouluihin riittää oppilaita Uuden koulun rakentaminen entisen puretun tilalle Lemin Kuukanniemen taajamaan kertoo siitä, että Lemi jatkaa kahdella alakoululla pitkälle tulevaisuuteen. Muita kahden alakoulun kuntia Etelä-Karjalassa ovat Savitaipale, Luumäki, Rautjärvi ja Parikkala. Kaikkien näiden kuntien kakkoskouluissa on riittävästi oppilasta. Huonoin tilanne on Rautjärven Aseman koulussa, jossa oppilasmäärä on lievästi laskeva. Tosin koulu saa oppilaita Ruokolahden puolelta. Aseman koulun 45 oppilaasta 33 on rautjärveläisiä ja 12 ruokolahtelaisia. Rautjärven sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen kertoo, että koulu pyritään pitämään kolmiopettajaisena. Taipalsaari jatkaa elämäänsä kolmella alakoululla: Saimaanharjulla, Kirkonkylässä ja Vehkataipaleella. Vehkataipaleen koulu palaa normaalitilaan vuodenvaihteessa, jolloin remontti ja laajennus valmistuvat. Nyt koululaiset ovat evakossa kirkonkylän koulussa. Savitaipaleen Heituinlahden koulun tulevaisuus näyttää turvatulta. Savitaipaleen ja Lemin sivistystoimenjohtaja Raija Leikola kertoo, että oppilaita on nyt 32 ja lähivuosina ennusteen mukaan 32—36. — Heituinlahden koulun tilat ovat kunnossa, ja kaikki toimii. Parikkalan Saaren koulun oppilasmäärä on kasvussa. Koulussa on nyt 56 oppilasta, mutta oppilasmäärä nousee ensi lukuvuodesta lähtien yli 60:n. Ennusteen mukaan koulussa on 70 oppilasta vuonna 2022. Koulurakennus on erinomaisessa kunnossa. Lue koko uutinen:

