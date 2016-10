Uutinen

Etelä-Saimaa: Eetu Ronkainen on pioneeri rokkikukkoja esittelevällä taidenäyttelyllään Taipalsaarella Taipalsaarelaisen Eetu Ronkaisen rakkaus maalaamiseen ja musiikkiin kiteytyy nuorukaisen ensimmäisessä yksityisnäyttelyssä, joka on esillä Taipalsaaren kirjastossa. 16-vuotias Ronkainen on tuonut taidenäyttelyynsä suuria kuvia rocktähdistä, kuten Black Sabbathin Ozzy Osboumesta, Pink Floydin Syd Barrettista, The Doorsin Jim Morrisonista sekä Sielun veljien Ismo Alangosta. Mukana on myös rullalauta, johon Ronkainen on maalannut murhamiehenä kohauttaneen Varg Vikernesin Burzum-yhtyeestä sekä muotokuvia tuntemattomasta naisesta. Taipalsaaren kirjaston kirjastovirkailija Ulla Kaarna sanoo Ronkaisen olevan ensimmäinen nuori, joka on ollut kiinnostunut pystyttämään oman näyttelyn. — Eetu on pioneeri nuorena näyttelyn järjestäjänä. Kirjastoon ovat tervetulleita pitämään näyttelyä kaikenikäiset taiteen harrastajat, Kaarna sanoo. Eetu Ronkaisen öljyvärityöt ovat esillä Taipalsaaren kirjastossa 21.10. saakka. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

