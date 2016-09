Uutinen

Etelä-Saimaa: Stam1na lahjoitti juhlakeikkojensa tulot Lemin nuorille Lemiläisyhtye Stam1na on lahjoittanut elokuussa järjestettyjen 20-vuotisjuhlakeikkojensa lipputulot Lemin kunnan nuorisotoimelle. Stam1nan kaksipäiväinen juhlatapahtuma oli loppuunmyyty, joten lahjoitettava summa kasvoi merkittäväksi. Summa on kulujen jälkeen kokonaisuudessaan 5 980,18 euroa. Lemin nuoret saavat itse päättää rahojen käyttökohteista. — Olemme tyytyväisiä, että saimme myytyä tapahtuman loppuun. Loppusumma olisi ollut paljon pienempi ilman Lemin VPK:n naisosaston, Lemin 4H-yhdistyksen, Lemin nuorisoseuran, Lemin VPK:n, Lemin kunnan ja kaikkien muiden vapaaehtoistyössä ja apuna olleiden tahojen apua, kertoo tapahtumaa järjestänyt Stam1na-yhtyeen basisti Kai-Pekka Kangasmäki tiedotteessa. — Myös kaikki mukana olleet bändit ja järjestysmiehet olivat talkoohengellä mukana, joten iso kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille. Stam1na nähdään seuraavan kerran Etelä-Karjalassa tänään perjantaina Lappeenrannan Old Cock -ravintolassa. Lue koko uutinen:

