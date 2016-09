Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattikorkeakoulusta elo- ja syyskuussa 2016 valmistuneet Saimaan ammattikorkeakoulusta elo- ja syyskuussa 2016 valmistuneet. Liiketalous, Lappeenranta: Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Komleva Anastasiia, Venäjä; Nguyen Linh, Vietnam; Shitukhina Valeriya, Venäjä; Tran Khang, Vietnam. Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutusohjelma: Linnavirta Hannes, Lappeenranta; Vilhunen Sini, Lappeenranta. Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Vakkilainen Julia, Helsinki. Tekniikka, Lappeenranta: Insinööri (AMK), Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology: Lisova Diana, Venäjä. Insinööri (AMK), Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Asikainen Petri, Virolahti; Heiskari Janne, Lappeenranta; Jäppinen Janne, Lappeenranta; Salo Henri, Lappeenranta. Prosessitekniikan koulutusohjelma: Saaritie Mari, Juankoski. Rakennustekniikan koulutusohjelma: Putkisalo Teemu, Lappeenranta. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus: Shafranov Evgenii, Venäjä. Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta: Sairaanhoitaja (AMK): Davydova Marina, Lappeenranta; Ellonen Mirva, Kuopio; Hartikainen Olli, Kuopio; Hilonen Kristiina, Lappeenranta; Jalkanen Anna, Helsinki; Jääskeläinen Edla, Lappeenranta; Kosonen Maria, Imatra; Lakka-Ylönen Nelli, Lappeenranta; Leppänen Annukka, Imatra; Perhiö Jinka, Helsinki; Ranta Timo, Imatra; Tanskanen Sanna, Raahe; Vidgren Rami, Tampere. Sosionomi (AMK): Koivuniemi Sara, Espoo; Vento Maiju, Lappeenranta. Terveydenhoitaja (AMK): Pulkkinen Hanna, Lappeenranta. Toimintaterapeutti (AMK): Kaljunen Anniina, Lappeenranta; Koiso-Kanttila Anna-Maaria, Parikkala; Kolehmainen Susanna, Lappeenranta; McNichol Heini, Imatra; Surkka Maija, Lappeenranta. Fysioterapeutti (ylempi AMK): Kokkinen Maija, Lappeenranta; Lehmus Riikka, Ruokolahti. Sairaanhoitaja (ylempi AMK): Kuosa Mella-Mari, Lappeenranta; Kuukka Anni, Lappeenranta; Myyrä Taija, Lappeenranta. Sosionomi (ylempi AMK): Vertanen Jenna, Ruokolahti. Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra: Restonomi (AMK), Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management: Kursakova Elizaveta, Venäjä. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma: Hynninen Heidi, Imatra. Lue koko uutinen:

