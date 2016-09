Uutinen

Etelä-Saimaa: Rauhan vanhasta saunasta syntyi omistusriita Lappeenrannan Rauhassa sijaitsevan vanhan saunan omistuksesta on syntynyt kiista. Vastakkain ovat nykyinen omistaja ja Lappeenrannan kaupunki. Joutsenolainen Ismo Pätäri luuli ostaneensa rasituksista vapaan kiinteistön, ja nyt kaupunki haluaakin pakkolunastaa sen. Pätäri sanoo, että kaupungin edustaja ei ole suostunut neuvottelemaan vaan ajaa maanmittaustoimitusta ja pakkolunastusta ainoana vaihtoehtona. — En ymmärrä kaupungin tarkoitusperiä. Mielestäni tämä on käsittämätön hyökkäys minua kohtaan. Pätäri osti huhtikuussa 2015 Holiday Club Resortin (HCR) tytäryhtiöltä, Saimaa Action Parkilta 200 neliön määräalan ja määräalaan kuuluvan, vesirajassa sijaitsevan saunarakennuksen. Pätärin tarkoitus on kunnostaa sauna vapaa-ajan viettopaikaksi. Kun Pätäri haki kiinteistölleen lohkomista ja lainhuutoa kesäkuussa, hän yllättyi. — Lappeenrannan kaupunki keskeytti prosessin ilmoittamalla minulle, että saunalle ei tulla myöntämään kulkuoikeutta ja kiinteistö pakkolunastetaan. Pätärin kritiikki kohdistuu kaupungin tontti-insinööri Esko Kivistöön, joka hoitaa pakkolunastusta. Kivistö perustelee kaupungin toimia sillä, että vapaa-ajan paikalle pitäisi kulkea jostakin, ja luvallista kulkuyhteyttä ei nyt ole eikä sitä oikein mistään voi saada. — Rantaraittia pystyy ajamaan, mutta sitä ei ole tarkoitettu mökkiliikenteeseen. Joku muu reitti pitäisi olla. Kivistö arvelee, että rantaraitti otettaisiin luvatta käyttöön saunalle menoa varten ja siksi ainoa ratkaisu on maanmittaustoimitus. — Siinä ratkeaa määräalan ulottuvuus ja kenen rakennus oikeasti on. Saunarakennus ei kartan mukaan sijaitse myydyllä määräalalla. Pätäri arvelee, ettei kaupunki tai sen edustaja ei halua kiinteistöä yksityisen henkilön omistukseen. Hän toivoo kuitenkin, että kaupunki luopuu pakkolunastuksesta. — Muuten asiaa puidaan maaoikeutta ja tarvittaessa korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Sen voin luvata. En hyväksy tätä alkuunkaan. Saunakärhämästä kertoi ensin Joutseno-lehti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/30/Rauhan%20vanhasta%20saunasta%20syntyi%20omistusriita/2016121320743/4