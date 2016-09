Uutinen

Etelä-Saimaa: Pahan kukat versoo vaiennettujen maasta Rap-artististina paremmin tunnettu Juno on joskus leikillään miettinyt, että olisi kiva olla elokuvassa. Kuinka ollakaan, elokuvaohjaaja Antti J. Jokinen kutsui hänet koekuvauksiin. Nyt Juno eli Jon Korhonen, 29, näyttelee toista pääosaa Pahan kukat -elokuvassa. — Oikeastaan se oli aika helppoa. Antti oli komentaja. Hän kertoi, mitä tehdään. Korhonen myöntää, että näytteleminen oli oletettua vaikeampaa. — Jos olisi pitänyt näytellä enemmän tunnetiloja, elokuvaa kuvattaisiin vieläkin. Elokuvan toista pääosaa esittävä Viljami Nojonen, 16, teki elokuvaa edellisen kerran 9-vuotiaana. Hän näytteli lakimiehen poikaa suomalaisessa kauhutrillerissä Syvälle salattu. Nyt elokuvan tyylilaji on toinen. — Halusin tehdä elokuvan, joka on kuin nyrkinisku, Pahan kukat -elokuvan käsikirjoittanut ohjaaja Jokinen sanoo. Pahan kukat on karhea kuvaus lähiöperheestä. Nojonen ja Korhonen vakuuttavat, että Jokisen neljäs elokuva on tehty niin aidosti kuin se fiktiossa on mahdollista. — Jos tämä olisi tehty vielä aidommin, olisi tehty yhdeksän tunnin dokumentti, Korhonen sanoo. Kuvaukset tehtiin käsivaralta aidossa ympäristössä. Yhdysvalloissa pitkään asunut Jokinen tunnustaa yllättyneensä siitä, miten maailman kahtia jakautuminen näkyy myös helsinkiläisessä lähiössä. — Elokuvassa näkyvä piikkipuisto sijaitsee paikalla, josta on lasten päiväkotiin sata metriä. Lähin kauppa on 50 metrin päässä. Helsingin metroissakin on nykyisin piikeille omat astiat. Jokinen arvioi aiemmin elokuvaa pohtiessaan, että mellakoiden todennäköisyys olisi Suomessa pian 70 prosentin luokkaa. Puoli vuotta sitten hän nosti todennäköisyyden sataan prosenttiin. — Nyt pelkään, että sellaista tapahtuu pian. Se on valitettava totuus. Jon Korhonen muistuttaa vuonna 2006 pidetystä anarkistien mielenosoituksesta, kun Aasian ja Euroopan maiden huippukokous ASEM pidettiin Helsingissä. Smash Asem -mielenosoitusta kaitsi 200-päinen mellakkapoliisijoukko. — Pelottavin skenaario on se, että meillä on iso määrä pahoinvoivia nuoria, joilta homma lähtee käsistä, Jokinen sanoo. Mellakat syntyvät usein äkkiarvaamatta, kun satunnainen väkivaltaisuus kuohauttaa veret. Nojonen ja Korhonen ovat Jokisen kanssa samaa mieltä. — Meillä on Suomessa asiat vähän miten sattuu. Poliitikot ovat aina luvanneet vaikka mitä, mutta lupauksia on harvoin toteutettu, Korhonen sanoo. Nojosen mielestä usko puolueiden kautta toimivaan demokratiaan vähenee huolestuttavasti. Suomalaisnuoristakin neljännes on ilman työtä tai opiskelupaikkaa. Pahan kukat keskittyy juuri tähän kansanosaan. — On tärkeää, että annetaan ääni myös niille, jotka huutavat, mutta kukaan ei kuule sitä. Lue koko uutinen:

