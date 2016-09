Uutinen

Etelä-Saimaa: Osamaksusopimus kasvattaa älypuhelimen hintaa huimasti Kätevästi osamaksulla hankittu älypuhelin saattaa tulla ostajalle kalliiksi. Tuhannen euron puhelimesta voi joutua maksamaan yli 1 200 euroa, kun sitä maksaa kuukausittain vuoden ajan. Osamaksusopimuksia on monenlaisia, joten vertailu kannattaa, vaikka se vaatiikin vähän vaivannäköä. Rahoitustuotteiden vertailusivusto Vertaaensin.fi selvitti, kannattaako isompia ostoksia maksaa osamaksulla, luottokortilla vai kulutusluotolla. Vertailu osoittaa, että osamaksusta voi tulla tuotteelle lisähintaa jopa 130 euroa, kulutusluotosta yli 200 euroa. — Elektroniikkakaupat markkinoivat välillä hyvin aggressiivisesti omia osamaksutapojaan, joissa todellista vuosikorkoa ei ole aina ilmoitettu selkeästi, Vertaaensin.fi-sivuston tiedotuspäällikkö Minerva Heimonen sanoo. Etenkin nuoret ja pienituloiset suosivat maksutapaa, jossa kallista tuotetta ei tarvitse maksaa heti, vaan erissä. Maksusysteemit ovat kauppakohtaisia. Heimosen mukaan kätevintä on tutustua etukäteen vaihtoehtoihin kauppojen nettisivuilla, ja valita myymälä sen perusteella, missä kulut ovat pienimmät. Usein markkinoidaan korotonta maksuaikaa, mutta todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi verkkokaupassa käytössä olevassa CDON:n Qliro-sopimuksessa koroksi on merkitty nolla, mutta todelliseksi vuosikoroksi tulee melkein 17 prosenttia. Sopimukseen on nimittäin sisällytetty käsittelymaksuina liki 40 euron könttäsumma ja vajaan neljän euron kuukausittainen ilmoitusmaksu. Ne tekevät vuodessa liki 90 euroa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) velkaneuvojan Hanna-Leena Pyykön käsityksen mukaan kaikki eivät ehdi tai jaksa tutustua osamaksusopimusten pikkupräntteihin. — Kehottaisin kuitenkin lukemaan kaiken, vaikka myyjä kiirehtisi kauppoja. Kannattaa loppuun asti miettiä, mihin sitoutuu. Lue koko uutinen:

