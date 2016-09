Uutinen

Etelä-Saimaa: Ortodoksikirkko saa lahjoituksena uuden kirkonkellon Pokrovan kirkkona tunnettu Lappeenrannan ortodoksinen kirkko saa lahjoituksena uuden kirkonkellon. Paikallinen tiistaiseura luovuttaa lauantaisen praasniekan ja oman 70-vuotisjuhlansa yhteydessä uuden pronssikellon sijoitettavaksi kirkon kellotorniin. Uusi 180 kiloa painava kello on tornin seitsemäs ehjä kello. Se soi pikku-e:n sävellajissa ja täydentää äänellään muiden kellojen sointia. Kello on valettu Juutilan valimossa Kaavilla. Perinteikäs yritys on valmistanut satoja kelloja Suomeen ja ulkomaille. Nykyisin kirkonkelloja tilataan lähes ainoastaan ortodoksisiin kirkkoihin, joissa niitä perinteen mukaan soitetaan yhä käsin. Uuden kirkonkellon siunaaminen tehtäväänsä tapahtuu Lappeenrannan ortodoksisen kirkon praasniekassa liturgian ja vedenpyhityksen jälkeen lauantaina ensimmäisen lokakuuta. Kello nostetaan omalle paikalleen kirkontorniin lokakuun ensimmäisellä viikolla. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

