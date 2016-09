Uutinen

Etelä-Saimaa: Näin pidennät puhelimesi käyttöikää — katso viisi vinkkiä! Moni vaihtaa älypuhelimensa uuteen malliin, kun omasta suosikista tulee uusi versio. Osa taas käyttää vanhan aina aivan loppuun saakka. — Kun puhelimestaan pitää hyvää huolta, se kestää pidempään. Älypuhelimessa on helposti kiinni useampi satanen, joten sen suojaamiseenkin kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäsuojat kannattaa asentaa heti uuden laitteen käyttöönoton yhteydessä, sanoo liiketoimintajohtaja Jan Virkki Elisalta. Näillä vinkeillä pidennät puhelimesi käyttöikää huomattavasti: 1. Valitse suojakotelo oikein Kun ostat puhelimen, osta saman tien sille myös hyvä, kestävä kotelo. Kotelo suojaa arvokasta laitettasi, kun se lopulta jostain syystä tippuu maahan tai kolahtaa johonkin. Hyvä kotelo peittää puhelimen vähintään takaa ja sivuilta, mutta parhaissa on läppä, joka kääntyy näytön eteen. 2. Harkitse suojalasin hankkimista Puhelimesi tärkein näkyvä osa on sen kosketusnäyttö. Se on myös osa, jossa pikkuviat ja kulumiset häiritsevät eniten. Kosketusnäytön ulommaisin osa on lasilevy, joka on liimalla kiinni itse näyttöpaneelin pinnassa. Vaikka lasi suojaa hieman, se myös hajoaa helposti. 3. Älä käytä puhelinta sateella Muista, että puhelimen käyttö ulkona pienessäkin tihkusateessa on haitallista. Pienet pisarat eivät välittömästi vahingoita puhelinta, mutta puhelimen saumoihin osuessaan kosteus pääsee koteloon sisään ja alkaa hitaasti hapettaa sen elektroniikkaa. 4. Suojaa puhelin lenkillä Käytät ehkä puhelimen fitness-ohjelmia kuntoilun tukena tai kuuntelet musiikkia lenkkipolulla. Molemmat auttavat liikkumiseen motivoinnissa, mutta liikunnassa piilee puhelimen pitkäikäisyyden kannalta yksi vaara: hiki. 5. Mieti mitä puhelimeesi asennat Vaikka puhelinvalmistajat tekevät työtä sen eteen, että sovelluskaupoissa olisi vain turvallisia sovelluksia, ajoittain kauppoihin päätyy erilaisilla haittaohjelmilla kuormitettuja sovelluksia. Haittaohjelmat kuluttavat muistia ja käyttävät usein verkkoa salaa, mutta saattavat myös aiheuttaa isoja kustannuksia monella eri tavalla.

