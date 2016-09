Uutinen

Etelä-Saimaa: Mika Heino jatkaa PEPOn päävalmentajana, lappeenrantalaisseuran johto tyytyväinen kauteen Mika Heino jatkaa PEPO Lappeenrannan miesten edustusjoukkueen päävalmentajana myös ensi kaudella. Heino siirtyi jalkapallon miesten Kakkoseen nousseen PEPOn luotsiksi joutsenolaisesta FC Kultsusta vuosi sitten. — Joukkueessa on pelaajia, joille näen voivani antaa jotakin, kuten koko joukkueen pelaamiselle. Tuntuu, että tällä kaudella jää paljon asioita kesken. Haluan saattaa niitä eteenpäin, Heino sanoo. PEPO pelaa kauden viimeisen ottelunsa lauantaina Kimpisen kentällä, kun vieraaksi saapuu FC Lahti Akatemia. Sarjapaikkansa joukkue varmisti jo aiemmin. PEPOn puheenjohtajan Kari Sunisen mukaan Heino on hoitanut työnsä hyvin, mistä on tullut myös hyvää palautetta. — Seuran kannalta perusteita sopimuksen jatkamiseen ovat hänen lähestymistapansa pelaajiin ihmisinä ja jalkapalloilullinen kokonaisvaltainen osaaminen, joka on hyvää luokkaa. Esimerkiksi fyysinen valmennus ja ravintotottumukset ovat nykypäivänä iso osa joukkueen eteenpäin viemistä. Luulen, että pelaajat ovat kokeneet saaneensa häneltä paljon muutakin kuin pelillisiä oppeja, Suninen toteaa. Pelaajat tavallisesti haluavat tietää seuraavan kauden päävalmentajan ennen kuin sitoutuvat joukkueeseen sopimuksella. — Luulen, että kaikki ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että Mika Heino jatkaa, Suninen sanoo. Sunisen mukaan seuran kehitys on ollut hyvää monella osa-alueella: valmennuksessa, junioritoiminnassa, pelaajien profiilissa, varainhankinnassa, ottelutapahtumissa ja yleisömäärissä. — Myös seuramme imago on kehittynyt. On silläkin vaikutusta, kun firmat tekevät päätöksiä, lähtevätkö he tukemaan edustusjoukkueiden toimintaa. Sunisen mukaan seuran asettama tavoite PEPOn miesten joukkueelle pysyy samana kuin tänä vuonna: Kakkosen lohkon kärkiryhmässä pelaaminen. — Joukkuetta pitää rakentaa siltä pohjalta, Suninen toteaa. Joutsenolaisen Kultsu FC:n päävalmentajana tällä kaudella on toiminut Kimmo Lötjönen, joka kertoi viime sunnuntain kotiottelun jälkeen haluavansa jatkaa tehtävässään myös ensi kaudella. Asiasta päättävää kokousta seurajohdon kanssa ei kuitenkaan ole vielä pidetty. Kultsun hallituksen jäsen Jari Niiranen vahvisti torstaina, että Kultsun tulevan kauden joukkueen kokoaminen on jo alkanut, mutta varsinaisia sopimusuutisia on tulossa lähiaikoina. Kultsu päättää kautensa lauantaina vierasotteluun A-lohkon voittanutta Helsingin Gnistania vastaan. Kultsu voi nousta sarjassa kolmanneksi, jos se voittaa Gnistanin ja Mikkelin Palloilijat häviää FC Vaajakoskelle. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

