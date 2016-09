Uutinen

Etelä-Saimaa: Kävele ja kuvaa kaupunkia Lauantaina kaikkialla maailmassa valokuvauksen harrastajat kuljeskelevat ja kuvaavat, niin myös Lappeenrannassa. Saimaan kameraseuran Photowalk-tilaisuudessa on aiempina vuosina ollut puolensataa osallistujaa. Valokuvausvälineen ei tarvitse olla uusin ja komein digijärkkäri, pääasia on, että pystyy ottamaan valokuvia. Kuvauskävelylle lähtijät kokoontuvat Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksessa eli Galleria Pihatossa. Kävelyretkelle johdattaa kameraseuran puheenjohtaja Jukka Kosonen. Ennen lähtöä otetaan ryhmäkuva koko porukasta. Sitten suuntana on uudistettu Vapaudenaukio, josta jatketaan Lappeenrannan satamaan Kimpisenkadun ja Ainonkadun kautta. Linnoitusniemen rantoja pitkin kierrellen noustaan lopuksi Pusupuiston kautta kohti päätepistettä, kahvila Majurskaa. Siellä kokoonnutaan noin kello 15 kahvittelemaan, jokainen omalla kustannuksella. Photowalk lauantaina 1. lokakuuta kello 12.45—16. Lähtö Kaakkois-Suomen valokuvakeskukselta Galleria Pihatolta, Valtakatu 80, Lappeenranta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/30/K%C3%A4vele%20ja%20kuvaa%20kaupunkia/2016121320735/4