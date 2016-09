Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli 500 taloutta jäi ilman sähköä Muukon alueella – kovimmat tuulenpuuskat 15 metriä sekunnissa Ilmeisesti sähkölinjalle kaatunut puu katkaisi sähköt yli 500 taloudesta Muukon alueella Lappeenrannassa torstai-iltana. Ennen kello yhtätoista illalla yhtiön häiriökartta osoitti, että sähköt oli saatu palautettua kaikille asiakkaille. Ilmatieteen laitos on antanut Lappeenrantaan torstaina tuulivaroituksen. Meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo, että torstain kovimmat tuulenpuuskat ovat puhaltaneet tähän menessä noin 15 metrin sekuntinopeudella. Järvialueilla kovimmat puuskat ovat olleet 15–20 metriä sekunnissa. Punkan mukaan tuuli heikkenee jonkin verran lähituntien aikana. — Nyt on voimakkain tuuli käsillä, Punkka kertoi kello puoli kymmenen jälkeen illalla. Aamun aikana tuulen voimakkuudessa on heikompi vaihe, mutta uusi piikki on tulossa. — Perjantaina iltapäivän aikana tuuli voimistuu uudelleen. Voimakkuus on samaa luokkaa kuin nyt illan ja alkuyön aikana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/29/Yli%20500%20taloutta%20j%C3%A4i%20ilman%20s%C3%A4hk%C3%B6%C3%A4%20Muukon%20alueella%20%E2%80%93%20kovimmat%20tuulenpuuskat%2015%20metri%C3%A4%20sekunnissa/2016121321437/4