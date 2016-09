Uutinen

Etelä-Saimaa: Tietyömaa herätti Mutkakadun asukkaat keskellä yötä Mutkakadun liikenneympyrän rakentaminen on jatkunut Lappeenrannan keskustassa jo kuukauden päivät. Työt alkavat usein aamukuudelta, mutta tiistaina lähiseutu heräsi asvaltin rouhimiseen jo neljältä yöllä. Kovaääniset työt vaativat yleensä meluilmoitusmenettelyn tai vähintään tiedottamista tulevan varalta. Naapuruston asukkaita ei varoitettu ennakkoon poikkeuksellisesta metelistä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on aloittanut meluun liittyvien asioiden selvittämisen Lappeenrannan kaupungin eri yksiköiden kanssa. Teknisen toimen projektipäälliköiden kanssa on keskusteltu muun muassa meluilmoitukseen liittyvistä asioista. — Tässä tapauksessa tiedottaminen tosiaan jäi epähuomiossa viime tippaan, terveystarkastaja Hanna Lohko toteaa. Lue lisää perjantain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

