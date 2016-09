Uutinen

Etelä-Saimaa: Talvelta tuntuva kirja ja sen seitsemän kaveria Lumi narskuu sormien alla. Keltainen pieni kelkka liukuu hangella. Imatralaisen käsityöyrittäjän Teija Rossin luoma koskettelukirja myös tuntuu talvelta. Rossin tekemät kahdeksan koskettelukirjaa ovat nyt kaikkien tunnusteltavissa ja luettavissa Imatran pääkirjastolla. Teokset eivät ole lainattavissa, vaan niihin voi perehtyä kirjaston aukioloaikoina. — Talveen kuuluu niin paljon, etten selvinnyt yhdellä kirjalla. Joulu sai oman kirjansa. Koskettelukirjat ovat tekijälleenkin uusi tuttavuus. Ennen Imatran pääkirjaston tilausta Rossi ei ollut koskaan aikaisemmin edes nähnyt koskettelukirjoja. Rossin teokset ovat samalla Imatran pääkirjaston ensimmäiset koskettelukirjat. — Aloitin tutkimalla netistä, mistä oikein on kyse. Tilaustyönä tehdyt kirjat olivat Rossille samalla yksi askel takaisin käsityöyrittäjäksi. Hän on monille imatralaisille tuttu kahdestakin käsityömyymälästä: ensin Sormillasta ja sitten Käskassarasta. — Aikansa kutakin. Välillä tein aivan muita töitä. Mietin jo, että heitän ompelukoneen ikkunasta ulos. Lopulta olin kaksi vuotta henkilökohtaisena avustajana. Yksi ikisuosikki kulkee edelleen Rossin mukana. Riisipiirakan muotoisia kukkaroita hän on tehnyt omien laskujensa mukaan jo 17 vuoden ajan. Kukkaron markkinat ovat ympäri maata. — Tilauksia tulee edelleen. Piirakkakukkaroa on myynnissä muun muassa Helsingissä Ateneumin ja Kiasman museokaupoissa ja Turussa Aboa Vetuksen museokaupassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/29/Talvelta%20tuntuva%20kirja%20ja%20sen%20seitsem%C3%A4n%20kaveria/2016121315381/4