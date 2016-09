Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleelle tarvitaan neljäs massakenttä, naisten tennisturnaus saanee jatkoa Savitaipaleella nähtäneen naisten ammattilaistennistä myös ensi kesänä. Heinäkuun lopulla pelatun 10 000 dollarin ITF-turnauksen ajankohta kuitenkin siirtyy jompaankumpaan suuntaan. Syynä on Tampereen tennisturnauksen järjestäminen ensi vuonna viikkoa myöhemmin. Tällöin kesän ykköskilpailu osuisi kalenterissa päällekkäin Savitaipaleen turnauksen kanssa. — Tampereen ajankohtaan tuli jo muutos, ja se vaikuttaa myös samoihin aikoihin pelattaviin kisoihin. Mielellämme pitäisimme tästä ajankohdasta kiinni, sillä sää on ollut meille suosiollinen. Alkukesä on usein epävakainen, kertoo Esa Vaartaja Savitaipaleen tennisseurasta. Tämänvuotisen turnauksen jälkeen oli tiedossa, että jatkossa palkintorahapotti kasvaa 15 000:een dollariin. Korotuksen taustalla on ajatus, että pelaamisella voisi elää myös ammattilaistenniksen alimmalla tasolla. 10 000 dollarista muille kuin finalisteille on jäänyt jaettavaksi vain murusia. Myös olosuhdevaatimusten tiukentamiseen on ollut paineita. Jatkossa pitää olla neljä massakenttää. Savitaipaleen tenniskeskuksessa niitä on kolme, neljäs on tekonurmikenttä. — Katsotaan, millaisia ratkaisuja siihen on löydettävissä. Välttämättä kaikkien kenttien ei tarvitse olla turnausalueella, vaan niin, että olisi kolme kisakenttää ja harjoituskenttä olisi lähistöllä, Vaartaja hahmottelee. — Sitäkin täytyy selvittää, onko mahdollista muuttaa tekonurmikenttä massaksi. Ongelma vain on se, että tekonurmikenttä on harrastajien ja aloittelijoiden suosiossa. — Aloittelijoille se on helpompi ja mukavampi pelata, joten siinä mielessä tuntuisi vähän hankalalta luopua siitä. Pelaajien majoitus ja ylläpito eivät tule järjestäjän maksettavaksi alimman tason turnauksissa. Toteutuessaan se olisi tuplannut budjetin ja tehnyt turnauksen järjestämisen Savitaipaleella mahdottomaksi. Vaartajan mukaan lopullisia päätöksiä turnauksen ajankohdasta ja tarkemmista olosuhdevaatimuksista odotetaan kuukauden kuluttua. — Talkooväki oli ainakin kovasti sitä mieltä, että ilman muuta yritetään kestää menossa mukana. Lue koko uutinen:

