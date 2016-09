Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPalta vietiin muun muassa vanhoja saksia ja viisi litraa pesuainetta – Poliisi selvittää perjantaista varkautta valvontakameranauhoista Poliisi jatkaa Lappeenrannassa Kisapuiston jäähallilla viime viikon perjantaina tehdyn varkauden tutkimista. Poliisi on pyytänyt SaiPalta hallin valvontakameranauhoja tutkittavaksi varkauden selvittämiseksi. SaiPan päähuoltaja Marko Puroharju epäilee, etteivät tekijät ole tarttuneet valvontakameran nauhalle. — Poliisi otti yhteyttä ja kyseli kameran sijainneista. En usko, että nauhoista on apua. Katsoin käytävän nauhat läpi kahdelta päivältä, eikä siellä näkynyt liikettä. Kisapuistossa käyneille varkaille oli kelvannut kaikki, mitä mukaan mahtui. Puroharju kertoo, että hallin käytävältä vietiin muun muassa käsisaha, rautasahoja, viiloja, kolmet sakset, muutama vanha ruuvimeisseli sekä pääasiassa mailojen huoltamiseen käytettäviä sähkötyökaluja. Varkaiden matkaan lähti käsisirkkeli, kuviosaha, nauhahiomakoneita, kuumailmapuhaltimia ja akkukäyttöinen pölynimuri. — Siivoojan kopista oli lisäksi viety viisi litraa pesuainetta. Myös oma mattopuukkoni vuodelta 1998 kelpasi, Puroharju päivittelee. — Ne olivat käytettyjä tavaroita, joilla ei ole juurikaan arvoa. Pöytäsirkkeli oli jätetty. Se ei varmaan mahtunut mukaan. Pelaajat naureskelivat, että ainoa esine, jolla olisi ollut jotain arvoa, oli jäänyt ottamatta. Puroharju kertoo käyneensä täydentämässä joukkueen työkaluvarastoa heti varkauden paljastuttua. Työkoneet ovat niin harvoin käytössä, että niitä ei vielä uusittu. Tavarat vietiin SaiPan tiloista käytävältä, jonka molemmissa päissä on ovet. Toinen ovista oli jätetty avoimeksi siksi aikaa, kun huoltajat kuljettivat perjantain vierasjoukkueelle, Rauman Lukolle tavaroita pukukoppiin. — Ovi kiilattiin auki kulun helpottamiseksi. Hyvin nopeasti tavarat on viety. Siinä pyörii valmentajia ja muuta väkeä koko ajan. Varkaat ovat tienneet, mitä viedä. Puroharju on yhä hämmentynyt, vaikka tapahtumista on kulunut jo lähes viikko. Aiemmin hallilla ei ole varkaita käynyt, eikä perjantaisen teon motiivikaan aukene. — Ei tämä mene jakeluun. Kuka nyt ostaisi käytettyjä saksia. Jos työkalut tulevat jossain vastaan, tunnistan ne kyllä. Puroharju arvioi menetettyjen tavaroiden arvoksi noin 1 300 euroa. Jälleenmyyntiarvoa niillä ei juuri ole. — Rautasahanhan saa kuudella eurolla. Poliisi tutkii tapausta varkautena. Lue koko uutinen:

