Etelä-Saimaa: Ravintoloille luvassa helpotusta anniskeluun ja aukioloihin Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee alkoholilain kokonaisuudistusta. Sen pohjana on hallituspuolueiden eduskuntaryhmien välinen sopimus uudistuksen päälinjoista. Tarkoitus on purkaa nykyisen lain vanhentuneita ja kankeita normeja, jotka rasittavat erityisesti ravintola-alaa. Yksi poistettavaksi ehdotettavista säännöistä on ravintoloiden jatkoaikalupa. Sitä pitää nykyisin hakea aluehallintovirastolta. Jatkoajan saaminen kello kolmeen edellyttää, että ravintolassa on korkeatasoista ohjelmaa. Neljään saakka jatkoajan saa korkeatasoinen viihderavintola, joka tarjoaa korkeatasoista viihdeohjelmaa. Alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta myöntää, että ohjelman korkeatasoisuutta on vaikea arvioida. Jatkoaikaluvat ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja perustuvat hakijan ilmoitukseen. Lehikoinen kertoo, että on mahdotonta valvoa, onko joka paikassa ohjelmaa ilmoituksen mukaisesti. Uudessa alkoholi- ja anniskelulaissa jatkoaikaa ei tarvitsisi hakea vaan pelkkä ilmoitus riittäisi. Ravintola-alan ammattilaiset odottavat myös uuden lain voimaantuloa. Matkailu- ja ravintolapalvelujen työmarkkinajärjestö Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että lakiuudistuksessa puretaan alalle vaikeimpia rajoituksia. — Ravintoloiden aukiolossa olisi kuitenkin voitu kokeilla kokonaan vapaata aukioloa. Siitä on hyviä kokemuksia Britanniassa. Ravintola-alalla pitkän uran tehnyt Pertti Timonen sanoo, että ravintolatoimialan kaikkinainen sääntely pitäisi purkaa. Timonen on nykyään Osuuskauppa Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemuspuolen toimialajohtaja. Timosen mielestä ravintolabisneksen ohjaus pitäisi siirtää sosiaali- ja terveysministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. Silloin ravintolatoimialaa edistettäisiin eikä rajoitettaisi. Lue koko uutinen:

