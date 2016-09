Uutinen

Etelä-Saimaa: Päästäisitkö oman 16-vuotiaan opiskelemaan ja asumaan yksin toiselle paikkakunnalle? Saimaan ammattiopisto toimii kolmella paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella. Imatralla matkailu-, ravitsemis ja talousalan lehtori Anneli Ahvonen muistaa ainakin yhden tapauksen, jossa opiskelija kävi Savitaipaleelta Imatralla koulussa. Suomen ammatillisista oppilaitokset uudistuvat tulevina vuosina. Opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan kukaan ei vielä tarkkaan tiedä, mitä kaikkea uudistus tuo mukanaan. Kun uudistuksen yhteydessä ammattioppilaitosten pitää vielä säästää 190 miljoonaa euroa, se tarkoittaa mitä todennäköisimmin Luukkaisen mukaan sitä, ettei kaikkia alan oppilaitoksia pystytä ylläpitämään Se taas tarkoittaa sitä, että oppilaitoksia löytyy entistä harvemmilta paikkakunnilta ja oppilaiden koulumatkat pitenevät. Jo nyt Luukkaisen mukaan on nähtävissä, että varsinkin pojat jäävät herkästi peruskoulun jälkeen kotiin, jos koulumatkasta tulee pitkä. — 16-vuotiaana vain harva on elämäntaidoiltaan sellainen, että haluaa ja pystyy asumaan yksin. Vanhemmatkaan eivät mielellään päästä 16-vuotiaita vielä asumaan toiselle paikkakunnalle, Luukkainen sanoo. Ammatillisen koulutuksen reformi voi pahimmillaan lisätä peräkammarin poikien määrää ja jättää nuoret vailla mitään koulutusta tai opiskelupaikkaa. — 190 miljoonan säästöt tarkoittavat, että Suomesta lähtee seuraavien vuosien aikana joko 18 000 ammatillista opiskelupaikkaa tai ammatillisista oppilaitoksista häviää 3 800 työpaikkaa. Nuoria ei voi jättää vailla opiskelupaikkaa, joten opetuksen ja opettajien täytyy sopeutua, Luukkainen arvelee. Luukkainen vieraili keskiviikkona Lappeenrannassa muun muassa ammattioppilaitoksen Lappeenrannan toimipisteessä ja tutustui sen toimintaan. — Etelä-Karjalassa on toimittu viisaasti ja ennakoiden, kun ammatillisesta koulutuskuntayhtymästä on tehty vuonna 2013 koko maakunnan kokoinen. Se lienee suunta myös muilla maakunnilla, Luukkainen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/29/P%C3%A4%C3%A4st%C3%A4isitk%C3%B6%20oman%2016-vuotiaan%20opiskelemaan%20ja%20asumaan%20yksin%20toiselle%20paikkakunnalle%20/2016121315166/4