Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemille ryhdytään rakentamaan laululavaa Seurantalo Tapiolan pihapiirissä Lemillä kohosi 100 vuotta sitten holvin mallinen laululava. Nyt Lemille on päätetty rakentaa uusi laululava alkuperäisen mallin mukaisesti. Myös sijainti Tapiolan ja urheilukentän läheisyydessä on suunnilleen sama kuin alkuperäisellä lavalla. Laululavan rakentamisesta vastaa Lemin musiikkiyhdistys, jolle on myönnetty tarkoitusta varten EU-rahaa. Hankkeen kokonaisrahoitus on reilut 100 000 euroa, josta puolet on julkista rahaa. Perustukset tehdään tänä syksynä ja rakennustyöt jatkuvat keväällä. Laululava on valmis viimeistään Lemin musiikkijuhlien alkaessa heinäkuun lopussa. — Tarkoitus on, että lavan avajaisia vietetään musiikkijuhlien aikana. Laululava tulee jatkossakin olemaan yksi musiikkijuhlien esiintymispaikoista, Lemin musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Eija Räisänen kertoo. Myös Lemin nuorisoseura ja Lemin kotiseutuyhdistys ovat hankkeessa tukena. — Laululava kunnioittaa hienoa perinnettä. Uskomme myös, että laululava voi omalta osaltaan vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on tarkoitettu kaikkien käyttöön, Räisänen sanoo. Esimerkiksi kaikki eteläkarjalaiset kuorot, orkesterit ja harrastajateatterit ovat Räisäsen mukaan tervetulleita esiintymään laululavalle. Lue koko uutinen:

