Etelä-Saimaa: Lappeenrannan alakouluista uupuu ruotsin aineenopettajia — ”Esimiehen on varmistettava riittävä osaaminen” Tänä syksynä pakollinen ruotsin kielen opiskelu alkoi jo alakoulussa. Suomen kieltenopettajien liitto on esittänyt huolensa siitä, kuinka kuudesluokkalaisten ruotsin kielen opetus saadaan järjestettyä: ketkä opettavat ja kuinka aineenopettajat ehtivät kiertää koulusta toiseen? Etelä-Saimaan Lappeenrannan alakouluihin tekemä soittokierros osoittaa, että innokkaita ruotsinopettajia on löytynyt. Useasta koulusta kuitenkin puuttuu ruotsin kielen aineenopettajan pätevyyden omaava opettaja. — Jos opettajalla ei ole muodollista kelpoisuutta, esimiehen on varmistettava riittävä osaaminen, sanoo Lappeenrannan kaupungin perusopetusjohtaja Mari Routti. Rehtori Jari Husun mukaan Lönnrotin koulussa ruotsinopettajaksi tahtoi moni. Ruotsia opettaa nyt luokanopettaja, jolla ei ole aineenopettajan pätevyyttä. — Ruotsinopettaja on kuutosluokan ope. Oli oppilaille luontevaa, että oma opettaja opettaa myös ruotsia, Husu perustelee. Nuijamaan koulussa ruotsia opettaa myös englantia opettava luokanopettaja, sanoo rehtori Taija Myllärinen. Opettajalla ei ole kielten aineenopettajan pätevyyttä. Joutsenon koulujen aluerehtori Jukka Lind kertoo, että aineenopettajat opettavat ruotsia Joutsenon kaikissa kouluissa. Myös kaikissa Sammonlahden alueen alakouluissa ruotsinopettajina toimivat aineenopettajat, sanoo Sammonlahden aluerehtori Ville Laivamaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

