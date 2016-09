Uutinen

Etelä-Saimaa: Koripalloliiton apu Catzin kansainvälisille peleille jää viime vuotta vähäisemmäksi: ”Tämä ei mennyt nyt hyvin” Korisliigan hallitsevaa mestaria Catz Lappeenrantaa odottaa hurja ottelutahti vuodenvaihteen jälkeen. Catz osallistuu viime kauden tapaan Viro—Latvia-liigaan, jossa se sijoittui toiseksi. Lappeenrantalaisseura ei saanut siirrettyä osaa Korisliigan otteluistaan Viro—Latvia-liigan alta kevätkierrokselta syksylle, kuten viime kaudella. — Meillä on 15 ottelua ennen joulua, joulun jälkeen 26 runkosarjaottelua ja toivottavasti kahdet pudotuspelit. Täytyy katsoa joulutauolla mikä on tilanne, tarvitsemmeko laajempaa pelaajarinkiä ja mitkä ovat resurssit, Catzin päävalmentaja Mika Haakana toteaa. Catz odotti Koripalloliitolta ottelusiirtojen tekemistä heinäkuun alusta asti, mutta asia ei edennyt. Lopulta vain yksi ottelu siirtyi keväältä syksylle, kun joukkueen toiveena oli neljästä kuuteen ottelusiirtoa. Syytä takkuiluun Haakana ei tiedä. — Syyskuun alussa otteluita on enää vaikea siirtää, kun tilavaraukset on kaikkialla jo tehty. Tämä ei mennyt nyt hyvin. Olen sen heille kertonutkin. Viro—Latvia-liigan sarjajärjestelmä on muuttunut. Nyt alkusarjan kolme parasta joukkuetta pääsee Catzin kanssa loppusarjaan, joka pelataan nelinkertaisena sarjana. — Kaikki Viro—Latvia-liigan ottelumme ovat nyt kovatasoisia. Eli esimerkiksi mestarijoukkue TTT Rigaa vastaan pelaamme nyt neljä kertaa. Kovassa ottelutahdissa pelaajien kehittäminen harjoituksissa on haastavaa. Catzin tavoite onkin harjoitella joukkue iskuun jouluun mennessä jopa sillä riskillä, että pelaajat eivät ole terävimmillään jokaisessa ottelussa. — Toisaalta liigaotteluita pitää myös voittaa, koska meidän pitäisi päästä kahden joukkoon molemmissa sarjoissa. Muuten pelipäivät eivät riitä. Korisliigan viime kevään hopeamitalistia ja Catzin lauantain vastustajaa Hyvinkään Pontevaa povataan mestarin kovimmaksi haastajaksi alkavalla kaudella. Bria Goss, Taru Tuukkanen, Henna Salomaa, Titta-Riina Lepistö ja Laura Saarinen ovat Hyvinkäällä edelleen mukana, kuten myös välivuodelta palaava Kaisa Höök. Kovin paljoa Pontevasta ei jää Dionne Poundsin, Heta Korpivaaran ja Reetta Piiparin Espoo United, tai neljällä ulkomaalaispelaajalla pelaavat Vimpelin Veto ja Forssan Alku. Kaakossa uudeksi mausteeksi saapui Kouvolan Kouvottaret, johon Catzista siirtyivät Ulriikka Nuolikoski ja Ida Myllyoja. Mika Haakana uskoo, että kotimaan pääsarjassa jo aiemmin alkanut kehitys jatkuu ja pelin taso on entistä korkeampi. Yksi peruste siihen on kokeneiden valmentajien suuri määrä: Miikka Sopanen (Ponteva), Kimmo Kujansivu (Espoo United), Pekka Salminen (HBA), Roope Mäkelä (PeKa) ja tietysti Mervi Nurmi (Huima). Lisäksi Lappeenrannan NMKY:n valmentajankin toiminut Harri Mannonen on Kouvottarien apuvalmentaja. — On hyvä, että Suomen sarjan taso nousee ja kaikki ottelut ovat kovia. Se kuitenkin korostaa meidän keväämme rankkuutta. Katsotaan, miten se menee, Haakana sanoo. — Tilanne on nyt tämä ja sen kanssa pitää elää. Ainakin Chandrea Jones sanoi, että hänelle tämä ohjelma on hyvä, kun saa pelata paljon. Jones saapuu Catzin vahvuuteen neljän liigaottelun jälkeen 20. lokakuuta. Hän on pelannut viime vuoden tapaan kesäkauden Australiassa Frenchville Cyclonesissa. Yksi Koripalloliigan uutuuksista on Helsinki Basketball Academy, joka viime kaudella murjoi 1. divisioonassa muut tieltään. Joukkue on täynnä nuorten maajoukkuepelaajia, jotka opiskelevat ja urheilevat Mäkelänrinteen urheilulukiossa. HBA:ssa pelaa myös Catzin kasvatti, taitava takamies Lotta-Maj Lahtinen, 16. — HBA on hieno systeemi, joka on tuonut tulosta jo nyt. Siitä näkee mitä seuraa, kun harjoitellaan hyvin ja paljon. Se ei tule olemaan helppo vastustaja kenellekään, Haakana sanoo. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/29/Koripalloliiton%20apu%20Catzin%20kansainv%C3%A4lisille%20peleille%20j%C3%A4%C3%A4%20viime%20vuotta%20v%C3%A4h%C3%A4isemm%C3%A4ksi%3A%20%E2%80%9DT%C3%A4m%C3%A4%20ei%20mennyt%20nyt%20hyvin%E2%80%9D/2016121316650/4