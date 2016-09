Uutinen

Etelä-Saimaa: Jäteasemilla on ollut ruuhkaa — ilmaistarjous päättyy perjantaina Eteläkarjalaiset ovat siivonneet nurkkiaan ja pihojaan viime päivinä harvinaisella tarmolla. Etelä-Karjalan jätehuollon tarjous ilmaisista lasteista päättyy syyskuun lopussa, eli perjantaina.— Kaikilla jäteasemillamme ympäri maakunnan on ollut todella vilkasta viimeiset pari viikkoa. Tarjous on ollut voimassa viisi kuukautta, joten aikaa jätteiden tuontiin olisi ollut koko kesä, ihmettelee Etelä-Karjalan jätehuollon hallintopäällikkö Satu Kurki.Kukkuroinmäkeen on pitänyt ottaa töihin lisäväkeä. Tommi Nyholm puolestaan painoi torstaina aamuvuoron perään iltavuoroa.— Jos tavallisena arkena on noin sata kävijää, niin nyt heitä on yli 450, Nyholm kertoo.Satu Kurki on tyytyväinen härdelliin.— Toivottavasti olemme saaneet tällä tavalla ehkäistyä ainakin muutamien laittomien jätekasojen syntymisen luontoon.Nyholm ihmettelee, miksi niin moni kiirehtii liikkeelle ilmaistarjouksen viimeisinä päivinä sellaisen lastin kanssa, jonka saisi tuoda milloin vain ilmaiseksi.Kotitaloudet saavat viedä Kukkuroinmäkeen aina maksutta muun muassa metalliromua, kyllästettyä puuta, sähkölaitteita, tiiliä ja vanteettomia autonrenkaita.Jos peräkärryssä on maksullista roinaa, kuten huonekaluja, kylpyhuoneposliinia ja muovia, ei hinta siltikään usein huimaa päätä.— Peräkärryllinen maksaa yleensä 4—30 euroa, Nyholm sanoo.Lokakuun alusta jäteasemilla palataan normaaliin laskutukseen, joskin sellaisella uudistuksella, ettei käteinen käy enää maksuvälineenä.— Päädyimme pelkkään korttimaksuun turvallisuuden vuoksi, sillä monet jäteasemat ovat hyvin syrjässä. Asiaan vaikutti myös käteismaksujen käsittelyn kalleus, Satu Kurki kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/29/J%C3%A4teasemilla%20on%20ollut%20ruuhkaa%20%E2%80%94%20ilmaistarjous%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20perjantaina/2016121321323/4