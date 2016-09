Uutinen

Etelä-Saimaa: Eviran tuholaiskartoituksessa ei hälyttäviä tuloksia Lappeenrannasta ja Imatralta Imatran ja Lappeenrannan metsissä ei piileksi vierasperäisiä tuhohyönteisiä. Tämän kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran heinä-elokuussa toteuttama kuukauden mittainen kartoitus. — Vaarallisia karanteenituholaisia ei ole Etelä-Karjalasta toistaiseksi löytynyt. Tilanne on odotetun kaltainen eli hyvä, toteaa ylitarkastaja Juho Kokkonen Eviralta. Lappeenrannassa ja Imatralla olleista 33 hyönteispyydyksestä neljä on yhä paikallaan. — Aasianrunkojäärän ansat ovat maastossa vielä lokakuun ajan, koska syksy on ollut lämmin. Evira löysi Etelä-Karjalan tuholaisansoista kartoitusjakson aikana kaksi tukkijäärää. Ne eivät kantaneet sisällään vaarallista mäntyankerois-sukkulamatoa. Siperianmäntykehrääjän ansoihin päätyi yhteensä 12 kotimaista mäntykehrääjää. Kaarnakuoriaisansoihin riitti menijöiksi runsaasti kotimaisia kaarnakuoriaisia, muttei niiden vierasperäisiä sukulaisia. Lue koko uutinen:

