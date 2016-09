Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaa-geopark sai kolme uutta kohdetta — kaikkiaan kohteita on jo yli sata Kruununpuisto, Lammassaari sekä Saimaan luusua ja Vuoksenniska ovat Imatran kaupungin viralliset kohteet Saimaa-geoparkissa. Kaupunginhallitus nimesi kohteet maanantaina. Merkittävin on Kruununpuisto, joka koskikirnuineen, vanhan uoman kivilajeineen ja historiallisine kalliohakkauksineen luokitellaan kansainväliset vaatimukset täyttäväksi geokohteeksi. Lammassaaressa on muun muassa suppia ja kivikautisia asuinpaikkoja. Vuoksenniskan ympäristössä taas on havaittavissa Salpausselän 5 700 vuotta sitten murtunut kohta. Kaikkiaan Geologinen tutkimuskeskus on löytänyt eri puolilta Saimaata yli sata merkittävää kohdetta, jotka voidaan liittää Saimaa-geoparkiin. Kyse on geo- ja kulttuurimatkailun brändistä sekä eteläisen Saimaan kuntien yhteisestä hankkeesta. Saimaa halutaan osaksi Unescon geopark-verkostoa. Hanketta hallinnoi Imatran seudun kehitysyhtiö. Ensi vuonna vetovastuu siirtyy yhdistykselle, jonka kunnat perustavat. Saimaa olisi Suomen toinen geopuisto. Ensimmäinen sijaitsee Oulun suunnalla Rokualla. Lue koko uutinen:

