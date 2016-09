Uutinen

Etelä-Saimaa: Romutontin omistajaa syytetään laittoman kaatopaikan pitämisestä Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsitteli keskiviikkona ympäristön turmelemista Lappeenrannan Partalassa. Syyttäjä vaatii Kivisaarentiellä sijaitsevan tontin omistajalle rangaistusta ympäristön turmelemisesta. Syytetty on varastoinut tontille muun muassa kyllästettyä puuta, rakennusjätettä, metallia, työkoneita ja ajoneuvoja. Syytetty kiisti rikoksen. Hän myönsi, että tontilla olevat tavarat ovat hänen. Syyttäjän mukaan tontista on tullut jätteen säilytyspaikka, jossa tavarat ovat maanneet useita vuosia. Syyttäjä vaatii rangaistukseksi 80 päiväsakkoa sekä syytettyä menettämään valtiolle ainakin 120 000 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Summa on arvio muun muassa kaatopaikkakuluista, jotka syytetty on säästänyt. Syytetty kiisti esitetyn vaatimuksen. Oikeus antaa tuomionsa tapauksessa myöhemmin. Lue koko uutinen:

