Uutinen

Etelä-Saimaa: Raideammattilaiset kampanjoivat Imatran asemalla toimivan raideliikenteen puolesta — Bernerin suunnitelmat pelottavat Kaikkea ei pidä niellä, mitä Berner miettii. Näin totesi varhain keskiviikkoaamuna Imatran keskusasemalla Esko Takala, JHL:n raideammattilaisten yhteisjärjestön hallituksen jäsen ja VR:n logistiikkatyöntekijöiden pääluottamusmies. Raideammattilaisilla on käynnissä maanlaajuinen kampanja toimivan raideliikenteen säilyttämisen puolesta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on ilmoittanut, että valtio voi avata matkustajaliikenteen kilpailulle jo ensi vuonna. — Me emme pelkää kilpailua, mutta homma ei voi mennä niin, että uudet toimijat kuorivat kermat päältä ja vievät parhaat vuorot, toteaa Takala. Myös Imatran tavara-asemalla työskentelevä Kai Jäppinen, JHL:n raideammattilaisten osasto 1069:n puheenjohtaja, on sitä mieltä, että VR:n on pidettävä kilpailutuksessa omia puolia. — Kohtelun on oltava tasapuolista. Raideammattilaiset keräävät toiveensa painottamiseksi nimiä Bernerille luovutettavaan adressiin. Tähän mennessä listoille on kertynyt kolmisen tuhatta allekirjoitusta. Torstaina raideammattilaiset päivystävät aamulla Lappeenrannan asemalla. Lue aiheesta lisää torstain lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/28/Raideammattilaiset%20kampanjoivat%20Imatran%20asemalla%20toimivan%20raideliikenteen%20puolesta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Bernerin%20suunnitelmat%20pelottavat/2016521315265/4