Uutinen

Etelä-Saimaa: Prosenttihanke toi kolmessa vuodessa lähes miljoona euroa Kaakkois-Suomen taiteeseen Taiteen edistamiskeskuksessa työnsä jättävä läänintaiteilija Turpeinen ehti muutaman vuoden aikana antaa kasvot prosenttiperiaatteelle Kaakkois-Suomessa. Kolmen vuoden aikana Turpeinen on ollut käynnistämässä Kaakkois-Suomessa 20 hanketta, joissa rakennusbudjetista on jyvitetty osa taiteelle. Niihin on saatu taiteen rahoitusta yli 700 000 euroa. Prosenttiperiaateella on työllistetty yli 30 taiteilijaa. Turpeinen itse kuvailee työpanostaan rakennuttajien ja taiteilijoiden välissä vaatimattomasti. — Nämä jutut vaativat aika paljon tökkimistä. Minun tehtäväni oli tökkiä. Turpeinen uskoo, että prosenttiperiaate tuo kaakkoissuomalaisille taiteilijoille töitä jatkossakin. — Tietoisuus on lisääntynyt. Meillä on nyt paljon hyviä esimerkkejä, joiden uskon kannustavan muitakin, Turpeinen sanoo. Myös yksityiset tahot ovat ymmärtäneet, että rakentamishankkeissa kannattaa sijoittaa osa taiteeseen. — Kaikki kulttuuri tarvitsee yksityistä rahaa. Olisi mahtavaa, jos mesenaattitoiminnasta innostuttaisiin enemmänkin. Uudisrakennushankkeiden lisäksi taidetta voi hyödyntää myös saneerauskohteissa. Tästä hyänä esimerkkinä Turpeinen mainitsee Kouvolan Eskolanmäessä olevan kerrostalon, johon kunnostuksen yhteydessä hankittiin taidetta 20 000 eurolla. Puolet kustannettiin yksityisistä varoista. — Suomi on täynnä 1970—80-luvuilla rakennettuja kerrostaloja, joita pitää saneerata, Turpeinen sanoo. Prosenttiperiaate on linjattu hallitusohjelmaan vuosiksi 2014—2016. Taiken valtionavustuksilla rahoitetuissa prosenttihankkeissa on kolmessa vuodessa suomalaisiin taideprojekteihin käytetty yli kaksi miljoonaa euroa. Lokakuun alussa Turpeinen aloittaa taidekoordinaattorina Aalto-yliopistossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/28/Prosenttihanke%20toi%20kolmessa%20vuodessa%20l%C3%A4hes%20miljoona%20euroa%20Kaakkois-Suomen%20taiteeseen/2016521312372/4