Etelä-Saimaa: Lauritsalan alueraati haluaa uuden kentän lapsille sekä repsahtaneet istutukset ja puistot kuntoon Lauritsalan kehityskohteita ja repsahtamaan päässeitä maisemia listattiin pari viikkoa sitten. Alueraadin kokouksessa huolta kannettiin niin Mälkiän kentästä, Karjalantien penkoista kuin Kanavansuun puupuistosta. — Asukkaiden ääntä kuunnellaan Lappeenrannassa entistä paremmin jo asioiden suunnitteluvaiheessa. Pontuksen uusi koulu on ollut siitä hyvä esimerkki, sanoo Lauritsalan alueraadin puheenjohtaja Anne-Maija Laukas. Vahva näyttö alueraadin merkityksestä saatiin Muukontien kanavasillan korjauksessa. — Se saatiin vauhtiin alueraadin aloitteesta, muistuttaa Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Haakana. Kaksoisraiteen rakentaminen Etelä-Karjalassa alkaa ensi vuonna. Lappeenrannassa tuplaraide rakennetaan Lauritsalan ratapihan ja Laihian välille. Mälkiän kenttä jää osittain kaksoisraiteen alle. Lauritsalan alueraati on esittänyt, että kanavan itäpuolelle jäisi Pontuksen koulun kentän lisäksi toinenkin kaupungin ylläpitämä kenttä lapsille ja nuorille. Lauritsalan ilmeen kohennusta kaupunki voisi raadin mielestä tehdä alueen sisääntuloväylällä. Hakalin liikenneympyrän viereisillä rinteillä muinoin siistit istutukset ovat päässeet pahasti pusikoitumaan. Asuntomessuja varten Kanavansuulle tehty puupuisto olisi myös ehostuksen tarpeessa. Penkit ovat osittain lahonneet ja eri puulajien nimikilvet kadonneet. Lappeenrannassa toimii tällä hetkellä yhdeksän alueraatia. Lauritsalan raati on yksi suurimmista, sen alueella on 14 000 ihmistä ja jäseninä asukasyhdistyksiä Parkkarilasta ja Tirilästä Mustolan ja Laihian tienoille asti. Alueraadit ovat listanneet kymmenen vuoden aikana satoja toiveita Lappeenrannan eri kaupunginosien kehittämisessä. Osa on toteutunut, mutta monta kertaa hanke on hyytynyt. Läntinen alueraati sai juuri yhden esityksensä läpi. Kuntalaisaloite Kourulan alue- ja liikekeskuksen pihan kunnosta ja turvallisuudesta johti käytännön toimiin. Tontin haltija oli tehnyt esitetyt korjaukset. Alueraadin toivelistalla on nyt uusi ulkoliikuntakenttä yliopiston läheisyyteen. Yliopiston rantaan kaivataan laituria, jossa lapset voisivat onkia ja johon voisi lyhytaikaisesti kiinnittää veneitä. Eteläinen alueraati ajoi luvattoman kaatopaikan poistoa asutuksen keskeltä ja sai läpi toiveensa. Pohjoinen alueraati onnistui vaikuttamaan Tyysterniemen kärkeä koskevan kaavan käsittelyyn. Ylämaalla alueraadin esitys nuorisoseurantalon kunnostamisesta toteutui. Sen sijaan toive neuvola- ja lääkäripalvelujen palauttamisesta Ylämaalle ei tuonut palveluja takaisin. Joutsenossa alueraati esitti kuntalaisaloitteessa terveysaseman vuodenosaston säilyttämistä, mutta päättäjien pää ei kääntynyt. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/28/Lauritsalan%20alueraati%20haluaa%20uuden%20kent%C3%A4n%20lapsille%20sek%C3%A4%20repsahtaneet%20istutukset%20ja%20puistot%20kuntoon/2016121312065/4