Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulun penkiltä rehtorin kansliaan Elisa Mäkelän tie koulun penkiltä Imatran musiikkiopiston rehtorin kansliaan ei kulkenut ihan perinteistä polkua. Mäkelä on edennyt urallaan rakettivauhtia valmistuttuaan musiikin aineenopettajaksi keväällä 2014. Pianonsoiton opettajan virka Imatralla aukesi heti valmistumisen jälkeen, ja viime lukuvuoden alussa kontolle tulivat lisäksi apulaisrehtorin tehtävät. Mutta mikään ei valmistanut 27-vuotiasta opettajaa siihen, mitä oli tulossa. Kesäkuun alussa alkanut musiikkiopiston rehtorin viransijaisuus on merkinnyt sopeutumista uuteen työrytmiin. Päätyö eli opettaminen on saanut väistyä hallinnollisten velvoitteiden tieltä. — Onhan muutos ollut aikamoinen. Opettajana olen tottunut olemaan tekemisissä lasten kanssa. Nyt istun päivät toimistossa, tuijotan ruutua ja soitan puheluita. Totta kai myös henkinen paine on reilusti kovempi kuin vielä apulaisrehtorina ollessani, Mäkelä tunnustaa. Nimitys rehtorin viransijaiseksi, ja ennen kaikkea sen ajankohta, tulivat yllättäen ja odottamatta. — Vaikka minulla on ollut ajatus, että haluan jonain päivänä esimiestehtäviin, en ajatellut, että se aika olisi ihan vielä. Imatran musiikkiopiston rehtorin virka tuli täytettäväksi, kun Imatran kaupunki hyllytti musiikkiopiston pitkäaikaisen rehtorin Seija Ohenojan. Mäkelä on saanut nopeasti otteen siitä, mitä asioita rehtorin käsien kautta kulkee. — Opettajat ovat saaneet hommansa rullaamaan hyvin, ja oppilaat ovat ilmestyneet tunneille, Mäkelä tiivistää. Mäkelän sopimus kestää vuoden loppuun. Näillä näkymin hän palaa vuodenvaihteen jälkeen opetustyöhön. Imatran musiikkiopisto ja Imatran työväenopisto valmistelevat hallintojen yhdistämistä ja yhtä rehtoria. Kuusivuotiaana pianonsoiton aloittanut Mäkelä on Lappeenrannan musiikkiopiston kasvatti. Lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan musiikkikasvatusta Oulun yliopistoon. — Tähtäsin ensin musiikin aineenopettajaksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen huomasin, että haluan enemmän omalta pääinstrumentiltani ja keskittyä pianoon ja klassiseen soittamiseen. Ensimmäisen yliopistovuotensa aikana hän aloitti myös musiikkipedagogin opinnot. Paluumuuttoa kotiseudulle Mäkelä ei ole joutunut katumaan. Ammatillisia haasteita on ollut enemmän kuin hän olisi osannut aavistaa. Mutta vaikka Mäkelä nauttii itsensä haastamisesta, hän kaipaa takaisin opetustyöhön. — Se on työ, josta nautin. Työuraa on onneksi runsaasti jäljellä, Mäkelä hymyilee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/28/Koulun%20penkilt%C3%A4%20rehtorin%20kansliaan/2016121311343/4